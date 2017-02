In het weekend van 25 & 26 februari kun je bij De Pier in Scheveningen terecht voor het Wijnfestival ‘Grape-A-Licious’. Fijnproevers kunnen op dit festival hun hart ophalen met een groot aanbod van kwaliteitswijnen afkomstig uit 7 landen, gemaakt van 14 verschillende druifsoorten. Bijpassende culinaire bites maken de smaakbeleving compleet. De bezoeker maakt al lopende over de foodboulevard van De Pier, een bourgondische reis langs de zeven verschillende landen waar tevens enthousiaste wijnkenners vertellen over de te proeven wijnen en delicatessen.

Openingstijden Wijnfestival Grape-A-Licious

Zaterdag 25 februari t/m zondag 26 februari

12.00 uur tot 20.00 uur