Wil je afvallen? Neem die selfie, bepaal het doel, deel met anderen

Over die voor en na selfies en openbare bekendmakingen van naar de sportschool gaan? Nieuw onderzoek bevestigt dat deze aankondigingen en voortgangsupdates nuttig zijn voor het behalen van gewichts- en fitnessdoelen. De studie volgde twee afslankgroepen, chirurgisch en niet-chirurgisch over een periode van vier jaar. Ze vonden dat deelname aan en delen van successen en tegenslagen in virtuele ondersteuningsgemeenschappen (VSC) een belangrijk onderdeel is van het bereiken van doelen en door de publieke inzet om gewicht te verliezen. “Het delen van intieme informatie en foto’s over doelen voor gewichtsverlies in de virtuele ruimte is een belangrijke factor in het motiveren van gedrag dat die nieuwe, dunnere identiteit vervult en zo mensen helpt hun doelen te bereiken.”