Wil je je dromen controleren? Zo doe je het!

Nieuw onderzoek van de universiteit van Adelaide heeft gevonden dat een specifieke combinatie van technieken de kans dat mensen lucide dromen hebben zal vergroten, waarin de dromer weet dat ze dromen terwijl het nog steeds gebeurt en ze de ervaring kunnen controleren. Alhoewel er veel technieken bestaan ​​om lucide dromen in te schakelen, hebben eerdere studies lage succescijfers gerapporteerd, waardoor onderzoekers de potentiële voordelen en toepassingen van heldere dromen niet kunnen bestuderen. Dit onderzoek is gericht op het aanpakken van dit probleem en het ontwikkelen van effectievere lucide droominductietechnieken. De resultaten van de studies, hebben bevestigd dat mensen hun kans op een lucide droom kunnen verhogen.

De studie betrof drie groepen deelnemers en onderzocht de effectiviteit van drie verschillende heldere droominductietheorieën:

1. Realiteit’s testen – wat gaat om het controleren van je omgeving meerdere malen per dag om te zien of je droomt.

2. Wakker worden in bed – wakker worden na vijf uur, wakker blijven gedurende een korte periode, en dan weer gaan slapen om een ​​REM slaapperiode in te gaan, waarin dromen vaker voorkomen.

3. MILD (mnemonische inductie van heldere dromen)- wat betekent dat je na vijf uur slaap wakker wordt en daarna de intentie ontwikkelt om te onthouden dat je droomt voordat je weer in slaap valt, door de zin te herhalen: “De volgende keer dat ik droom, zal ik onthouden dat ik droom.” Je kan jezelf ook in een heldere droom voorstellen.

Onder de groep van 47 personen die alle drie technieken gecombineerd hebben, behaalden de deelnemers een succes van 17% met lucide dromen over een periode van slechts een week – aanzienlijk hoger dan in de basisweek waarin ze geen technieken hebben uitgeoefend. Onder degenen die binnen de eerste vijf minuten van de MILD-techniek zouden kunnen slapen, was het succesvol lucide dromen veel hoger, bij bijna 46% van de pogingen.