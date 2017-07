Wil je weten of je de juiste partner hebt? Stel jezelf deze 7 vragen!

Hoe weet je of jou partner de juiste keuze voor jou is? Als eerste moet je weten wat je wilt in een relatie. Zelf moet je ook de juiste partner zijn voordat je kunt weten als je met de juiste partner bent. Dat betekent dat je moet leren van jezelf te houden, je eigen waarde te bepalen, en jezelf met liefde vullen, in plaats van het nastreven van externe validatie. Een partner zal niet veranderen, dus je moet het accepteren, of je moet verder gaan. Als je wilt weten of je met de juiste partner bent, stel jezelf dan de volgende vragen:

1. Wat doet hij als jullie ruzie hebben? Het oplossen van conflicten is van essentieel belang voor een liefdevolle relatie.

2. Is hij in staat om te zorgen, compassie en empathie te voelen en te accepteren wie je bent? Als hij hier niet toe in staat is, dan is hij niet de juiste partner voor jou. Een gebrek aan empathie is een van de tekenen van narcisme.

3. Voel je nog een vonk van aantrekkingskracht? Vind je het leuk om bij hem in de buurt te zijn? Hou je van zijn geur? Als dat niet zo is, kan hij een goede vriend zijn, maar geen romantische partner.

4. Heeft hij de neiging om te winnen en gelijk te hebben? Dit voorspelt niet veel goeds voor een relatie.

5. Delen jullie interesses? Zijn er dingen die jullie samen kunnen doen, of gaan jullie je eigen weg?

6. Hebben jullie gemeenschappelijke religieuze en politieke waarden?

7. Heeft hij geen verslavingen die je ondraaglijk vindt? Alcohol? Drugs? Eten? Seksverslaving en/of porno? Gokken? Games? Verwacht niet dat hij verandert. Je krijgt wat je ziet.