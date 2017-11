Wintertijd en Fit blijven

Het kan je niet ontgaan zijn, de dagen worden weer extreem kort. Tijd voor kaarsjes, gezellig op de bank en heerlijk cocoonen! Al snel ontkom je er dan niet aan dan je minder beweegt. En hoe goed je ook je best doet dit te compenseren met gezond eten, voor je het weet kom je toch wat pondjes aan. Houd je niet van sportscholen om in beweging te blijven, maar wel van frisse wind door je haren? Sla dan 2 vliegen in een klap en beweeg in de buitenlucht. Een van de fijnste manieren om fit te blijven is regelmatig te wandelen. Het is een simpele activiteit met groot effect. Kleed je warm aan en geniet van de herfst! We spraken met Weight Watchers, die een aantal tips geeft.

Meerdere voordelen

Wandelen verbetert de bloedsomloop, de mobiliteit en het gevoel voor evenwicht. Daarnaast helpt het bij het gewichtsverlies en kan je er zelfs osteoporose mee voorkomen. Waar wacht je nog op?

De kracht van de natuur

Het enige dat je nodig hebt voor een wandeling is een goed paar wandelschoenen! In de zomer kan het soms te warm zijn voor fysieke activiteiten in de buitenlucht. Profiteer daarom van de herfst. Door de lagere temperaturen voel je je veel frisser en actiever. Wanneer je lage temperaturen, wind, regen en felle zon trotseert is het net alsof je deel uitmaakt van de natuur. Een ander voordeel van de herfst is dat er minder mensen naar buiten gaan. Geniet van de rust en stilte!

Tips

Onthoud ook dat bij elke sportieve activiteit een goede voorbereiding belangrijk is, dus ook wanneer je gaat wandelen. Hiermee verklein je de kans op blessures. Gebruik daarom de volgende tips, ze zorgen er ook voor dat je het lekker warm krijgt!

• Begin langzaam en geef je spieren de tijd om op te warmen.

• Wandel in een matig of gemiddeld tempo: als je grote en snelle stappen neemt, is de kans op blessures groter.

• Neem voldoende water mee.

• Probeer zoveel mogelijk met de wind mee te lopen, vooral in het begin.

Kledingtips

1. Draag meerdere lagen. Het is beter om meerdere lagen te dragen. De eerste laag moet goed aansluiten zodat de kou niet tot je lichaam kan doordringen. Kies voor de overige lagen voor kleding die je makkelijk aan en uit kan doen als je het te warm of te koud krijgt.

2. Muts en handschoenen. Zet iets warm op je hoofd, doe een sjaal om je nek en neem je handschoenen mee. Als je koude oren of handen hebt, ben je eerder geneigd om terug te keren naar huis.

3. Zonnebril. Ja, zelfs in de winter kan de zon fel schijnen en je zicht verminderen.

4. Wandelschoenen met goede grip. De ondergrond kan glad zijn door regen of ijs. Kies daarom schoenen met een goede zool die niet te zwaar zijn.

5. Sokken. Draag geen sokken over elkaar. Hierdoor is de kans op blaren groot. Kies een paar dunne sokken die warm genoeg zijn of koop speciale wandelsokken.

6. Reflecterende kleding. Draag kleding of schoenen die voorzien zijn van reflecterende materialen. Vooral als je gaat wandelen in de schemering of langs drukke wegen is dit belangrijk voor je veiligheid.

En last but nog least: Vermijd gebieden met veel verkeer als het zicht en de weersomstandigheden slecht zijn. Ga bij voorkeur naar het park, wandel over paden of door woonwijken waar weinig auto’s rijden.