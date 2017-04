Wist je dat sierkussens bepalend zijn voor je interieur?

Als je interieur een snelle en eenvoudige update kan gebruiken of wat kleur en sfeer mist, dan zijn sierkussens een van de snelste en meest betaalbare manieren om je huis een frisse look te geven. Bovendien kan het gemakkelijk worden teruggedraaid als je niet het effect krijgt waar je naar op zoek bent of als je ervan begint te vervelen. Zowel de woon-, slaap-, eet- of kinderkamer zien er meteen gezellig en sfeervol uit, ongeacht de stijl van het interieur. Hierdoor zijn sierkussens bepalend voor je interieur.

In de slaapkamer kun je een sfeer van comfort, luxe of eenvoud creëren, afhankelijk van je voorkeur. Gebruik de kussens om je stijl, en je eigen unieke smaak uit te drukken. In de woonkamer kun je sierkussens gebruiken om het gevoel dat je wilt creëren in de ruimte te brengen. Kies kussens die de bank verlevendigen als je een neutrale, effen bank hebt. Mix en match verschillende soorten formaten, kleuren en materialen met elkaar om het interieur ietsje spannender te maken. Zoals met opvallende prints, felle kleuren of bijzondere stoffen. Wees niet bang om verschillende patronen te mixen. Zorg er dan wel voor dat de meeste van hen ten minste één kleur met elkaar gemeen hebben. De kussens die je kiest zullen bepalen of het totale effect luxe of eenvoudig, trendy, traditioneel, eigentijds, stedelijk of landelijk is. In de eetkamer kun je de eetkamer stoelen accentueren met kleurrijke gevormde kussens. Gebruik je fantasie om te zien wat mooi staat en wat niet.

Ook is het handig dat je met sierkussens tijdelijk een trendy look of seizoensgebonden inrichting in je huis kunt introduceren. Als het seizoen of de feestdag over is, haal je weer de andere kussens tevoorschijn.

Ook zo een zin gekregen om je interieur op te frissen met sierkussens? Sweetlivingshop.nl heeft een super leuk aanbod van verschillende modellen, kleuren en maten.