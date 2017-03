Waar worden we het meest ongeduldig van?

We verliezen ons geduld het snelst bij irritant gedrag van andere mensen. Waar we het ongeduldigst van worden: als anderen doelloos blijven doorpraten, traag zijn of klagen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door Psychologie Magazine.

De opmerkelijkste uitkomsten:

De top 3 van ongeduld-opwekkers:

1. Mensen die heel lang doorpraten zonder een punt te maken: 66%

2. Mensen die traag zijn, bijvoorbeeld langzaam lopen: 58%

3. Klagende mensen: 44%

Daarnaast verliezen we ons geduld het vaakst bij dagelijkse frustraties: 42% raakt geagiteerd als ze tevergeefs proberen iets te repareren; 33% ergert zich in wachtrijen, bijvoorbeeld voor een kassa, en 29% in een file.

Opvallend: relatief weinig mensen hebben er moeite mee hun geduld te bewaren in moeilijke tijden. Slechts 17% vindt het lastig om een ziekte of financiële problemen ‘uit te zitten’. De meeste mensen (85%) geven aan dat hun ongeduld vooral wordt ingegeven door de situatie (ze hebben haast, zijn gestrest of moe). Terwijl wetenschappelijk onderzoek laat zien dat – ook in moeilijke omstandigheden – kalm blijven juist belangrijk is voor ons levensgeluk.