Wraak maakt ‘meetbaar gelukkiger’

De uitdrukking ‘wraak is zoet’ kennen we al eeuwen, maar nieuw onderzoek heeft gevonden dat het waar is. Een recente studie vond dat we ons meetbaar gelukkiger voelen na het nemen van maatregelen tegen anderen die ons hebben geschaad. Onderzoekers hebben een studie uitgevoerd met 156 deelnemers die een essay schreven over een persoonlijke ervaring. De deelnemers moesten een ander onderwerp nemen, zodat de essays konden worden bekritiseerd.

In de ene groep, deed de onderzoeker alsof hij een deelnemer was en gaf iedereen slechte feedback als ‘een van de ergste essays die ik ooit heb gelezen’. De stemming van de deelnemers werden gemeten voor en nadat ze de kans hadden om hun agressie te uiten. Hun agressie werd uitgebracht door het steken van pinnen in een virtuele voodoo-pop, terwijl de beeldvorming de persoon was die hun essay had bekritiseerd. Niet alleen de stemming verbeterde voor degenen die de voodoo-pop met spelden vast zetten, maar er was een punt waar de stemming niet te onderscheiden was van de andere groep proefpersonen die mooie feedback hadden ontvangen.

Om de motieven achter agressief gedrag te begrijpen, voerden de onderzoekers een andere studie met een aparte groep van 154 deelnemers. Ditmaal kregen de proefpersonen een pil waarvan ze te horen kregen dat het hun denken voor aankomende testen zou bevorderen – in werkelijkheid waren het allemaal placebo pillen. Ook werden sommige van de deelnemers verteld dat de pil kwam met een kant-effect – als het eenmaal werkte, zou hun stemming vast en onveranderlijk zijn. Alle proefpersonen werden vervolgens gevraagd om een ​​computer spel te spelen waar zij en twee andere spelers een bal heen en weer slingerden. Degenen geplaatst in de ‘afwijzing’s toestand’ kregen de koude schouder van de twee andere spelers. Zodra het spel klaar was, vertelden de deelnemers hoe ze zich voelden afgewezen en kregen vervolgens de kans om wraak te nemen op degenen die hen negeerden in het spel.

Het tweede spel laat spelers de verliezers straffen met een explosie van geluid in hun koptelefoons. Het bleek dat de deelnemers die ten onrechte onredelijk werden behandeld in de eerste wedstrijd, voor hardere geluiden kozen bij hun tegenstander die ze eerder had afgewezen. Maar dit was niet het geval voor degenen die de pil namen die zogenaamd hun stemming verbeterde. De onderzoekers vertelden deze deelnemers tijdens de pauze van het spel dat de pil volledig actief was en hun stemming zeker minstens een uur zo zou blijven. Deze deelnemers kozen voor minder hard geluid. Hoewel ze zich afgewezen voelen door de andere deelnemers, geloofden ze dat de pil hen zou helpen hun stemming te verbeteren, zodat ze geen punt zagen in wraak. De resultaten van deze studie suggereren dat hoewel agressieve maatregelen overbodig lijken, ze een doel kunnen hebben en een gewenst resultaat leveren.