Yoga is effectief om de symptomen van depressie te verminderen

Mensen die aan depressie lijden, zouden aan yoga moeten doen als aanvulling op traditionele therapieën, aangezien deze praktijk symptomen van de aandoening lijkt te verminderen, volgens een nieuwe studie. Het onderzoek richtte zich op de acceptabiliteit en antidepressieve effecten van hatha yoga, de tak van yoga die fysieke oefeningen beklemtoont, samen met meditatieve en ademhalingsoefeningen, om het welzijn te verbeteren. In de studie namen 23 mannelijke veteranen twee wekelijkse yogaklassen voor acht weken. Op een 1-10-schaal was het gemiddelde genot voor de yogaklassen voor deze veteranen een 9,4. Alle deelnemers zeiden dat zij het programma aan andere veteranen zouden aanbevelen. Belangrijker nog, deelnemers met verhoogde depressie scores voor het yoga programma na de acht weken, hadden een significante vermindering van depressie symptomen.

Een andere, meer specifieke versie van hatha yoga die in het Westen gewoonlijk wordt beoefend, is Bikram yoga, ook wel verwarmde yoga. De onderzoeker onderzocht Bikram yoga bij 52 vrouwen in de leeftijd van 25-45 jaar. Slechts meer dan de helft werd toegewezen voor twee wekelijkse lessen voor acht weken. De rest werden verteld dat er wachtlijsten waren en dat ze als controle-conditie gebruikt werden. Alle deelnemers werden getest op depressie niveaus aan het begin van de studie, evenals de weken drie, zes en negen. De onderzoekers constateerden dat acht weken bikram yoga de symptomen van depressie significant verlaagde in vergelijking met de controlegroep.

In dezelfde sessie, werden de gegevens van een pilot-studie van 29 volwassenen gepresenteerd die na acht weken van ten minste twee keer per week Bikram yoga, aanzienlijk verminderde symptomen van depressie toonde, en verbeterde andere secundaire maatregelen, waaronder de kwaliteit van leven, optimisme en cognitief en lichamelijk functioneren.

Deze studies suggereren dat op yoga-gebaseerde interventies belofte hebben voor depressieve stemming en dat ze haalbaar zijn voor patiënten met chronische, therapieresistente depressie.