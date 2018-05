De Yogi-meesters hadden gelijk: meditatie en ademhalingsoefeningen kunnen je geest scherper maken

Het is al lang door Yogi’s en Boeddhisten beweerd dat meditatie en op ademhaling gerichte praktijken, zoals pranayama, ons vermogen om ons op taken te concentreren versterken. Een nieuwe studie legt voor de eerste keer de neurofysiologische link tussen ademhaling en aandacht uit.

Ademgerichte meditatie en yoga-ademhalingsoefeningen hebben tal van bekende cognitieve voordelen, waaronder een verhoogd vermogen om te focussen, verminderd dwalen van gedachten, verbeterde opwinding niveaus, meer positieve emoties, verminderde emotionele reactiviteit, samen met vele anderen. Tot op heden is echter geen direct neurofysiologisch verband tussen ademhaling en cognitie gesuggereerd.

Het onderzoek toont voor het eerst aan dat ademhaling – een belangrijk element van meditatie en mindfulness-oefeningen – rechtstreeks van invloed is op de niveaus van een natuurlijke chemische boodschapper in de hersenen die noradrenaline wordt genoemd. Deze chemische boodschapper wordt vrijgegeven wanneer we worden uitgedaagd, nieuwsgierig, geoefend, gefocust of emotioneel opgewonden zijn, en als deze op de juiste niveaus wordt geproduceerd, helpt het het brein nieuwe verbindingen te laten groeien, zoals een hersenmeststof. De manier waarop we ademen, met andere woorden, beïnvloedt rechtstreeks de chemie van onze hersenen op een manier die onze aandacht kan vergroten en onze hersengezondheid kan verbeteren.

Het onderzoek vond dat deelnemers die zich goed concentreerden terwijl ze een taak uitvoerden die veel aandacht eiste, een grotere synchronisatie hadden tussen hun ademhalingspatronen en hun aandacht, dan degenen met een slechte focus. De auteurs zijn van mening dat het mogelijk kan zijn om ademhalingscontrolepraktijken te gebruiken om de aandacht te stabiliseren en de gezondheid van de hersenen te verbeteren.

Er zijn van oudsher twee soorten van op de adem gerichte praktijken – degenen die de focus op ademhaling (mindfulness) benadrukken, en die waarbij de ademhaling moet worden gecontroleerd (diepe ademhalingsoefeningen zoals pranayama). In gevallen waarin de aandacht van een persoon wordt aangetast, kunnen praktijken die nadruk leggen op concentratie en focus, zoals mindfulness, waarbij het individu zich richt op het voelen van de sensaties van de ademhaling, maar geen moeite doet om ze onder controle te houden, mogelijk het meest voordelig zijn. In gevallen waarbij de mate van opwinding van een persoon de oorzaak is van slechte aandacht, bijvoorbeeld slaperigheid tijdens het rijden, een bonzend hart tijdens een examen of tijdens een paniekaanval, moet het mogelijk zijn om het niveau van opwinding in het lichaam te veranderen door de ademhaling te beheersen. Van beide technieken is aangetoond dat ze effectief zijn, zowel op korte als op lange termijn.