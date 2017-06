Zara Larsson voor concert naar AFAS Live

Op dinsdag 31 oktober geeft de Zweedse popzangeres Zara Larsson een concert in AFAS Live. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag om 10.00 uur. De zangcarrière van Zara Larsson begon al vroeg toen ze in 2008 op 10- jarige leeftijd de Zweedse talentenjacht Talang won. Vijf jaar later bracht ze haar debuutalbum Introducing uit. Het album bevatte vijf liedjes waaronder de single “Uncover” waarmee ze gelijk haar eerste nummer 1 hit in Zweden en Noorwegen scoorde. In 2015 brak ze wereldwijd door met de met dubbelplatina bekroonde single “Lush Life” en stond hiermee bovenaan de hitlijsten in 24 landen.

Zara Larsson geeft volgende week een concert in een uitverkochte Melkweg dat onderdeel is van haar eerste wereldtournee waarmee ze verschillende steden in Europa, de Verenigde Staten en Azië aandoet. Op dinsdag 31 oktober komt de zangeres terug naar Nederland voor een concert in AFAS Live.

Zara Larsson

Dinsdag 31 oktober | AFAS Live

Aanvang: 20.00 uur| Entree: € 32 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).