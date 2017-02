Zes dagelijkse gewoonten die zorgen voor een goede stemming

Zelfs degenen die alles van de positieve kant zien, kunnen af en toe een slecht humeur hebben. Als je vanmorgen met het verkeerde been uit bed bent gestapt, kunnen deze zes eenvoudige, wetenschappelijk bewezen tips je helpen om je stemming te verbeteren.

1. Sta direct op als de wekker afgaat

Je zou denken dat een paar extra minuten slaap je gelukkiger zullen maken, maar opstaan ​​en je gordijnen open doen is een beter humeur booster.

2. Luister naar je favoriete vrolijk liedje

Ben jij een Pharrell fan? Luister dan naar zijn hit Happy om je stemming te stimuleren. Een ander lied die je leuk vindt mag natuurlijk ook. Wetenschappers hebben ontdekt dat het luisteren naar een bijzonder vrolijk liedje de manier waarop we de wereld waarnemen verandert.

3. Let op het goede

Goede dingen gebeuren de hele tijd, maar soms als je door iets heen gaat kan het moeilijk zijn ze de aandacht te geven die ze verdienen. We richten ons in plaats daarvan op de dingen waar we ongelukkig mee zijn, bezorgd over of het moeilijk vinden. Het is belangrijk om te onthouden dat je een keuze hebt waar je je aandacht op richt. Als je je focus verlegd en je richt op de goede alledaagse dingen, kan het echt een verschil maken voor je stemming.

4. Lach

Zoek iemand op die je aan het lachen maakt – goede relaties en lachen zijn beide grote manieren om je geluk te verhogen. Maak tijd voor wat plezier en giechel. Uit onderzoek blijkt dat lachen spanning kalmeert, je immuunsysteem verbetert en zelfs pijn verlicht.

5. Zoek een vriend

Hoewel het misschien kan aanvoelen dat je gelukkiger bent als je een nieuwe auto/outfit/tas kan veroorloven, is het investeren in relaties en gezondheid, het belangrijkste. Vrienden kunnen je goed doen voelen en zijn goed voor je. Relaties verbeteren de kwaliteit van het leven, verminderen isolement, zijn beschermend tegen depressie en ze zijn een grote bron van steun, plezier en liefde. ‘

6. Doe een willekeurige daad van vriendelijkheid

Doe iets aardigs tegen iemand en zorg dat hij of zij gaat lachen. Een willekeurige daad van vriendelijkheid is iets dat anderen helpt en/of gelukkig maakt of het nu de deur open houden is voor iemand, iemand helpen met hun buggy in de tram, of het doneren van bloed. Je doet niet alleen iets goeds, je zult je ook goed voelen en je geluk niveau aanzienlijk verhogen.