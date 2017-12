Zes tips om stress tijdens de feestdagen te overleven

Hoewel de feestdagen voor de meeste mensen gelijk staan als de mooiste tijd van het jaar, kan deze tijd ook het meest stressvol zijn. We hebben hier dan ook wat tips op een rij gezet om de feestdagen zonder stress te overleven.

Omgaan met eenzaamheid

De feestdagen kunnen de eenzaamste tijd van het jaar zijn voor sommige mensen, omdat ze gevoelens van verdriet en verlies kunnen veroorzaken. Zoek contact met mensen in je omgeving om met hen te praten over je gevoelens. Doe ook dingen die je plezier brengen. Luister bijvoorbeeld naar ontspannende muziek, lees boeken en kijk films, vooral films waar je om kunt lachen. En als je iemand kent die het moeilijk heeft tijdens de feestdagen, laat hen dan weten dat ze niet alleen zijn. Een eenvoudig gebaar, zoals een telefoontje of een uitnodiging voor een etentje, kan een groot verschil maken voor iemand die met verdriet omgaat.

Diner en politiek gaan niet samen

Dingen die in de wereld spelen, lijken in ieders gedachten te zijn en kunnenen spanning veroorzaken bij mensen met tegengestelde opvattingen. Vermijd gesprekken met personen met verschillende religieuze of politieke opvattingen. Laat ze weten dat je je niet op je gemak voelt als je over religieuze of politieke onderwerpen praat en je kunt ook beleefd vragen of er een ander onderwerp is dat ze willen bespreken.

Laat tradities achterwege

Dit kan je eerste jaar zijn dat je thuis wat organiseert en iedereen wilt plezieren, maar het is prima om familietradities af te schaffen om plaats te maken voor nieuwe. Laat je familie weten dat je de feestgewoontes zeker respecteert, maar dat je hebt besloten om iets nieuws en net zo leuk te doen.

Stel realistische doelen

Je hebt misschien grote plannen om een ​​7-gangenmaaltijd met alles erop en eraan te serveren, maar het voldoen aan en stellen van realistische doelen kan net zo bevredigend zijn. Dingen hoeven niet perfect te zijn voor een geweldige tijd. Nodig mensen uit voor desserts en koffie in plaats van het avondeten. Een andere optie is om een ​​drankje te doen en iedereen iets te laten meenemen. Hierdoor voelt iedereen zich betrokken en kun je je stress verminderen.

Stel een budget en houdt je eraan vast

Ga deze keer voor een minder-is-meer benadering van vakantietradities. Niet alles hoeft zo uitgebreid te zijn. Stel een budget in dat werkbaar is zonder teveel uit te geven. Je kunt aan het drama van het geven van cadeautjes ontsnappen door degenen die het het meest nodig hebben, te geven. Laat je familie weten dat je hebt besloten om niet deel te nemen aan het geven van cadeautjes. In plaats daarvan heb je besloten om bij te dragen aan een goed doel.