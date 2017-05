Zesde editie Week van het Nederlandse Bier in teken van bier & food

Van 11 t/m 21 mei vindt de Week van het Nederlands Bier plaats, waar tal van bier-activiteiten georganiseerd worden door o.a. horecagelegenheden en brouwerijen. In alle provincies kan je de veelzijdigheid van Nederlands bier ontdekken tijdens o.a. workshops, proeverijen, bierwandelingen, rondleidingen in brouwerijen en bierdiners. De Week van het Nederlandse Bier wordt op 11 mei traditiegetrouw geopend op het Nederlands Bierproeffestival in Den Haag en afgesloten met de Nederlandse Brouwerijdagen van 19 t/m 21 mei. Ruim 100 brouwerijen door heel het land openen dan hun deuren voor publiek. Iedere organisatie kan aanhaken op de Week van het Nederlandse Bier door een bier-gerelateerde activiteit te organiseren.

Voor een overzicht van alle ruim 80 activiteiten: www.weekvanhetnederlandsebier.nl