Ziek tijdens het reizen? Hier is wat je moet doen (en hoe je het kunt voorkomen)

Stress en drukte voor een vakantie kunnen je moe en ziek maken. Of het nu een snelle korte trip is of verre reis, de reis kan dat ook. Om dit te voorkomen kunnen eenvoudige voorzorgsmaatregelen je helpen gezond te blijven. We hebben hier wat tips.

Hoe gezond te blijven voor een reis

Zorg voor een goede hygiëne: de dingen die we elke dag aanraken (liftknoppen, het koffiezetapparaat op het werk), etc. bevatten veel ziektekiemen. Als gevolg hiervan bestaat het risico dat ziekteverwekkers worden verspreid. Vermijd transmissie door je handen goed te wassen en je gezicht niet aan te raken. Reis je met de trein of bus dit seizoen? Wissel van stoel indien mogelijk, als een passagier in de buurt zichtbaar ziek is.

Verminder stress: zowel op het werk als thuis, heb je het waarschijnlijk druk. Het is belangrijk om stress te erkennen en te beheersen. Wanneer stresshormonen worden geproduceerd, leidt dit tot een afname van het vermogen van je immuunsysteem om verschillende infecties te bestrijden. Het draagt ​​ook bij aan een pro-inflammatoire toestand, wat niet gezond is.

Slaap voldoende: slaap beïnvloedt tal van gezondheidsfuncties, dus voldoende slaap (minstens zeven uur per nacht) is cruciaal. Slechte slaapgewoonten kan een effect hebben op de immuunfunctie door verhoogde stresshormonen, die de vatbaarheid voor samentrekkende virussen kunnen vergroten. Verander eenvoudige levensstijlwijzigingen om te zorgen voor een goede nachtrust.

Eet gezond: een uitgebalanceerd dieet is een sterke afweer – en effectiever dan vitamine-inname of die koolzuurhoudende, gearomatiseerde tabletten die met water worden ingenomen. Een multivitamine is waarschijnlijk een goed idee, maar overmatig vitaminegebruik waarbij je 10 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid inneemt, is niet verstandig.

Hoe te reizen als je ziek bent

Vermijd nauw contact: het is vanzelfsprekend om familieleden en oude vrienden te willen begroeten. Maar hou afstand als je ziek bent. Om geen ziektekiemen over te brengen, vermijd handdrukken en knuffelen en kussen van andere mensen. Een andere strategie: deel geen artikelen zoals handdoeken of drinkglazen. Als je een gast bent bij iemand thuis, probeer dan je eigen kamer te krijgen.

Medische documentatie meenemen: zorg dat je altijd je medische gegevens bij je hebt of toegang hebt tot je digitaal dossier. Het is ook van cruciaal belang om een ​​lijst op te stellen van de medicijnen die je gebruikt.

Ga naar een arts: het is prima om je huisarts te bellen voor advies over lichte symptomen. Anderen moeten dringend een bezoek brengen aan de spoedeisende hulp of de spoedeisende hulp. Meer waarschuwingssignalen zijn kortademigheid, slijmerige hoest en pijn op de borst.

Blijf thuis (of in bed): luister naar wat je lichaam je vertelt. Dat kan betekenen dat je bepaalde dingen moet laten schieten. Het kan vereisen dat je bij een familielid in bed blijft liggen met hete thee en dekens. Of, als de ziekte vóór de reis voorkomt, overweeg dan om je vertrek te uit te stellen.