Zo blijf je veilig tijdens het kamperen en wandelen

In de zomer gaan veel natuurliefhebbers naar een nationaal park of bos om te wandelen of kamperen. Een beetje voorbereiding en een goed begrip van de veiligheid kan helpen om mogelijke valkuilen te voorkomen die horen bij het genieten van Moeder Natuur. Goed inpakken en de juiste kleding, samen met kennis van mogelijke problemen, kunnen problemen met insecten, weer en ziekte voorkomen. Hieronder wat tips.

Wees voorbereid

Voorbereid zijn is een van de beste manieren om valkuilen te voorkomen en het meeste uit een wandel- of kampeervakantie te halen. Het is verstandig om het weerbericht te controleren voordat je vertrekt, wat helpt bij het op de juiste manier inpakken voor de voorspelling. Lees ook over de veiligheid op de camping en de wandellocatie en zorg ervoor dat familie en vrienden op de hoogte zijn van de plannen.

Door eten overgedragen ziekte komt vaker voor bij het doorbrengen van tijd in de buitenlucht, meestal als het verkeerd wordt bewaard. Eten veilig inpakken kan dit soort ziekten minimaliseren. Verpak elk artikel in een dichte, waterdichte verpakking, bij voorkeur in een geïsoleerde koeler, en houd rauw voedsel gescheiden van gekookte items en bewaar ze op de juiste temperaturen. Schoon water moet ook gemakkelijk beschikbaar zijn om te koken en te drinken.

Ter voorbereiding moeten wandelaars en kampeerders weten wat ze moeten doen als er geen toiletten beschikbaar zijn, en ervoor zorgen dat ze spullen meebrengen zoals een EHBO-set, een kompas of GPS, kaart, zaklantaarn, dekens, batterijen, eten, water, kleding en medicijnen. Het belangrijkste is dat je moet weten wie je op de camping of het wandelpad moet contacteren om problemen te melden.

Insecten: beheers de plagen

Insecten zijn een veel voorkomende plaag waar mensen in de zomermaanden last van hebben. Muggen, teken en stekende insecten zijn de meest voorkomende daders en kunnen infectieziekten dragen, zoals de ziekte van Lyme.

Draag geschikte kleding om bijten en steken te voorkomen. T-shirts en broeken met lange mouwen kunnen helpen voorkomen dat insecten bijten. Lichtgekleurde kleding helpt om teken te herkennen.

Gebruik een goed insectenverdrijvend middel voor een veilige en effectieve manier om insecten te vermijden en op afstand te houden.

Het regelmatig controleren en verwijderen van teken na een buitenactiviteit helpt het risico op de ziekte van Lyme drastisch te verminderen.

Temperatuurgerelateerde ziekte

Het is ook belangrijk om voldoende beddengoed en kleding mee te nemen om warm te blijven en onderkoeling tijdens koele nachten te helpen voorkomen. Gebruik een plastic gronddoek onder je tent om je droog te houden.

Om warmte-gerelateerde ziekten tijdens warme dagen te voorkomen, drink je veel alcoholvrije en suikervrije vloeistoffen en wacht niet tot je dorstig bent om te drinken. Draag lagen lichtgewicht, lichtgekleurde en ruimzittende kleding en rust vaak in schaduwrijke gebieden.

Vergeet ook niet je te beschermen tegen de zon.