Zo creeër je een gezellige tuin in de winter

Hoewel het gebruikelijk is om tijdens de zomer van je tuin te genieten, waarom kies je er dit jaar niet voor om ook tijdens de wintermaanden je tuin gezellig te maken? De frisse lucht is niet alleen goed voor de gezondheid, maar het kan ook gezellig zijn om met de familie buiten te zitten zolang je er maar voor zorgt dat iedereen het lekker warm heeft. Niet voor niets is barbecuen tijdens de wintermaanden razend populair geworden! Lees verder voor onze tips over hoe je een gezellige wintertuin kunt creëren.

Gebruik een gedeelte van de tuin

In de winter hoef je niet gebruik te maken van de hele tuin om van de buitenlucht te genieten. Richt een klein gedeelte van de tuin in om te fungeren als “winter tuin”. Zorg ervoor dat het een gedeelte is waar je uit de wind en eventueel de regen zit. Met een douglas hout schutting kun je een goede tuinafscheiding maken, waarmee je privacy, maar ook een warme uitstraling creëert.

Zorg voor het juiste meubilair

Niet alleen in de winter, maar ook in de zomermaanden is het zeker in Nederland verstandig om het juiste meubilair te plaatsen in je tuin. Je wilt immers dat je er lang van kunt genieten! Zorg voor meubilair dat tegen een stootje kan en bestand is tegen het wisselende weer.

Maak een veranda

Ben je er niet zo een fan van om echt in de kou buiten te zitten? Kies dan voor een veranda. Met een veranda kun je het hele jaar door genieten van jouw tuin. Het beschermt tegen de zon, de regen en geeft een wat warmer gevoel. Het is wel verstandig om gebruik te maken van duurzame materialen met een lange levensduur zoals Douglas hout.

Maak het knus

Een knusse sfeer geeft onmiddellijk warmte af. Plaats zachte dekens en kussens op de stoelen, die niet alleen direct een knusse sfeer creëren, maar die je ook kunt gebruiken om je warm te houden. Met warm licht, kaarsen, een vuurkorf en wat mooie winterse planten, maak je de gezellige sfeer helemaal af!