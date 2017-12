Zo creëer je een luxe badkamer met een klein budget

Niets is lekkerder dan na een drukke dag ’s avonds in een heerlijke badkamer te stappen, waar je het gevoel hebt dat je in een luxehotel verblijft. Helaas is deze droom niet voor eenieder van ons weggelegd. De meesten mensen hebben een kleine badkamer met een douche en zonder bad, en de luxe is ver weg te zoeken. Maar ook als je een kleine badkamer hebt, en een klein budget kun je met een paar kleine veranderingen je eigen luxe badkamer creëren. Hoe je dat doet, lees je hier!

Geef een update

Voor een luxe badkamer hoef je niet speciaal nieuwe meubels en wastafels aan te schaffen als het niet in je budget zit. Met een likje verf kom je al een eind weg. Geef de oude kastjes een nieuwe look door ze in een mooie kleur te verven. Als je geen kastjes hebt kan je bijvoorbeeld bij de kringloopwinkel kijken voor een leuk exemplaar en die naar je eigen smaak maken met een van de vele DIY-handleidingen die op het internet te vinden zijn. Ook de muren en het plafond kun je in een leuke kleur verven als dat nodig is.

Accessoires

Accessoires zijn een must voor een luxe badkamer en die hoeven niet duur te zijn. Koop een mooie douchemat en bijpassend douchegordijn. Hang een leuke spiegel boven de wastafel. Denk ook aan goede verlichting, het liefst dim lichten die voor een nog aangenamer gevoel zorgen. Als finishing touch voegen planten of een bosje bloemen kleur toe aan de badkamer. Bovendien helpen ze ook de lucht te zuiveren. Een geurkaars zorgt voor een lekkere geur. Vergeet ook de kleine accessoires als zeepbakje, tandenborstelhouder, handdoekrek etc. niet.

Koop een nieuwe douche

Een nieuwe douche kan wonderen doen! Er is niets zo luxueus als een regendouche. Behalve dat het een echt statement maakt in je badkamer, kun je heerlijk genieten van onder andere verschillende stralen, waardoor elke douche aanvoelt als een speciale gelegenheid. Het hoeft ook geen grote investering te zijn zoals je kunt zien bij deze regendouche van Grohe Euphoria. Maar Grohe heeft ook vele andere modellen die de moeite waard zijn.

Als je er dan nog voor zorgt dat de badkamer altijd schoon en netjes is, kun je voor langere tijd genieten van je eigen luxe plekje in je huis.