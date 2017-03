Zo creëer je een minimalistische garderobe

Als je ook een volle kledingkast hebt maar vaak niet weet wat je aan moet trekken, dan is je kledingkast waarschijnlijk één grote puinhoop waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Tijd om hier wat aan te doen dus, en wat beter dan te kiezen voor een minimalistische garderobe. Hierdoor krijg je een echte persoonlijke stijl, geef je minder geld uit en koop je bewust. Als je geen idee hebt hoe je dat moet aanpakken, hebben wij hier enkele tips.

Ruim op

In een rommelige kast zie je niet snel wat je allemaal hebt. Haal alles uit de kast en doe dingen weg die je niet wilt, nodig hebt of draagt, en kijk dan wat er over is. Hierdoor creëer je ruimte en kun je opnieuw beginnen.

Ontwikkel een kleurenpalet

Een gedefinieerd kleurenpalet helpt bij de opbouw van een samenhangende minimalistische garderobe. Hierdoor maximaliseer je draagbaarheid en je kunt het gebruiken bij aankoopbeslissingen. Weet je niet waar te beginnen? Kies dan minimaal drie kleuren: een neutrale en twee accenten.

Overweeg elke aankoop

Koop minder, kies goed, en zorg dat het lang mee gaat. Koop liever minder stukken van hogere kwaliteit, koop alleen kleren waar je echt van houdt en die je zult dragen.

Kijk niet naar modeblogs en magazines

De modeblogs en bladen laten je de laatste trends en seizoensgebonden mode zien, en deze helpen je niet om je persoonlijke stijl te ontdekken en te ontwikkelen.

Kwaliteit boven kwantiteit

Een minimalistische garderobe is altijd gericht op het plaatsen van kwaliteit boven kwantiteit. Het vinden van de perfecte stukken is allemaal onderdeel van het ontwikkelen van een persoonlijke stijl en het bouwen van een praktische kast voor je levensstijl.

Koop voor jou levensstijl

Kies kleding op basis van jou levensstijl en niet die van anderen. Als je iets past gaat het erom hoe het eruit ziet en hoe je je voelt. Ga je het regelmatig dragen?

Vermijd de uitverkoop

De uitverkoop is handig om iets tegen een lage prijs aan te schaffen. Helaas, wat er werkelijk gebeurt is, dat we geneigd zijn om dingen die we niet nodig hebben te kopen. Vermijd deze dus als je niet sterk in je schoenen staat om alleen te kopen wat je nodig hebt.