Zo creëer je een tropisch interieur voor luie zomerdagen

De zomer komt eraan en een tropische stijl met weelderige kleuren, prachtig groen en natuurlijke elementen, is perfect voor de warmere maanden. Hier leggen we 3 eenvoudige manieren uit om deze tropische uitstraling thuis te krijgen. Deze luchtige, gewaagde benadering is opgebouwd rond klassieke neutrale en luchtige ruimtes, vol met sterke prints en de klassieke tropische textuur van rotan.

1. Bouw een klassieke ruimte met frisse elementen

Voor een minimalistische benadering, begin met wit of neutraal getint meubilair om natuurlijk licht te weerkaatsen. Dit geeft je een solide basis om op te bouwen en houdt de look fris gedurende de wisselende seizoenen.

2. Experimenteer met rotan

Of met andere natuurlijke texturen: stro, zeegras en bamboe zijn allemaal andere populaire materialen om deze look te krijgen, met warme accenten van het buitenleven en natuurlijke tonen. Nu je een klassieke ruimte hebt, zet dan tropische planten en rotanmeubels neer voor kleur en textuur. Een set rotanstoelen voegt bijvoorbeeld stijl toe en bepaalt de sfeer.

3. Speel met kleur en print

Kleur is ook een groot deel om deze look precies goed te krijgen: omarm heldere tinten van perzik, roze en groenblauw voor een ruimte die het hele jaar door zomer zal uitstralen. Dit zijn sterke kleuren, maar ze kunnen zeer effectief zijn als ze goed worden gebruikt – hetzij in kleinere items en een decor dat de ruimte accentueert, of als je kiest voor op een muur, kun je donkerder meubilair gebruiken. Gedurfde prints van bladeren en kunst prints en behang zijn ook een hoogtepunt van deze trend. Kies hier grote prints voor de meeste impact, vooral direct herkenbare prints zoals bananenbladeren of palmbladeren. Combineer een klassieke eikenhouten tafel of crème bank met deze look voor een ontspannen look, met natuurlijke tinten tegen de gewaagde patronen. Je kunt ook creatief zijn met accessoires in goud en messing afwerkingen voor een extra stijl boost.