Zo ga je om met de druk van alcohol in sociale situaties

Tijdens de feestdagen hebben velen onder ons zich uitgeleefd met teveel alcohol. Nu het nieuwe jaar is begonnen zou een ‘droge januari’ (een maand zonder alcohol) kunnen helpen de schade ongedaan maken. Maar iedereen die weleens geprobeerd heeft om alcohol op te geven, weet hoe moeilijk het is op avonden dat je uit gaat. We hebben hier daarom zes tips voor het omgaan met de druk om te drinken in sociale situaties.

Verwacht druk

Wees niet verbaasd als je vrienden je inspanningen om niet te drinken ondermijnen. Dit doen ze waarschijnlijk alleen om hun eigen onzekerheden over hun drinkgedrag.

Plan je reactie

Plan en oefen hoe je zult reageren voordat je jezelf in een sociale drink situatie begeeft. Soms kan het hebben van een reden, zoals ‘Ik gebruik medicijnen, dus ik moet voorlopig stoppen met drinken’ of ‘Ik moet rijden’, helpen op de korte termijn.

Herinner jezelf aan de redenen

Herinner jezelf aan de redenen waarom je moet stoppen met drinken. Een krachtige resolutie om je drinkgedrag te veranderen kan een belangrijk onderdeel zijn van de druk om te drinken.

Krijg steun van gelijkgestemde vrienden

Denk na over wie in de groep ondersteunend kan zijn en overweeg hen een bondgenoot te maken. Praat vooraf met hen en leg uit wat je probeert te doen, en vertel hen wat je wilt dat ze doen om je te helpen omgaan met enige druk van de groep.

Doe niet mee met rondjes

Als mensen rondjes kopen, doe niet mee of koop alcoholische dranken voor hen als het jouw beurt is, maar vraag ze om voor jou een niet-alcoholische drank te kopen.

Ga weg van een ongemakkelijke situatie

Als ze doorgaan met je onder druk te zetten om te drinken, kun je beter weggaan. Je zou beter kunnen nadenken of ze wel de soort vrienden zijn waarmee je tijd wilt doorbrengen als je probeert om je drinkgedrag te veranderen.

Als je alles toch te moeilijk vindt kun je er ook voor kiezen een maandje niet uit te gaan.