Zo ga je om met oneerlijke mensen

Wat een geweldige wereld zou het zijn als iedereen volledig eerlijk en betrouwbaar met elkaar om zou gaan. Helaas is dit niet zo, er zijn genoeg mensen die ervoor kiezen om bedrieglijk en sluw te zijn. Dus wat moet je doen als je ontdekt dat iemand – een collega, een vriendin of vooral een geliefde – oneerlijk tegen je is geweest? Je leest het hieronder.

1. Weersta de drang om het te laten gaan. Negeren van sluw gedrag zal alleen maar ongezonde patronen aanmoedigen. Zwijgen doet je niet goed en zal niets doen om de onoprechte persoon te helpen.

2. Weeg de impact. Vraag jezelf af hoe het oneerlijke gedrag je heeft beïnvloed. Elke bedrieglijke actie kost je iets. Wat was het?

3. Denk na over de beste benadering. Voordat je in actie komt, haal diep adem en overweeg je opties. Een impulsieve reactie kan een reeds verhitte situatie doen ontploffen.

4. Pak het gedrag aan. Het is het beste om gefocust te blijven op de acties, wat er is gedaan en hoe het je heeft beïnvloed. Vinger wijzen en beschuldigen, zelfs als het verdiend wordt, zal ervoor zorgen dat de persoon zich gaat verdedigen en een opbouwend gesprek onderdrukken.

5. Stel directe vragen. Als je vermoedt dat iemand heeft gelogen of je heeft gemanipuleerd, onthoud dan dat je recht hebt op de waarheid. Laat de zaak pas rusten als je tevreden bent met de antwoorden.

6. Verwerp ‘minimalisme’. Sommige mensen proberen oneerlijk gedrag te minimaliseren door te proberen het oneerlijk af te geven als een leugentje om bestwil, of erop te staan ​​dat het geen groot probleem is. Bedrieglijke acties ZIJN een groot probleem en mogen niet worden genegeerd.

7. Bepaal of de persoon bereid is om ervoor uit te komen. Wanneer ze worden geconfronteerd, proberen veel mensen het te verbergen met een andere leugen, en dan nog een andere. Beschadigd vertrouwen kan alleen worden hersteld wanneer de persoon verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar acties.

8. Zorg voor een second opinion. Degenen die liegen, zijn meesters in misleiding en misperceptie, waardoor je volledig in de war bent. Vraag een vertrouwde vriend of vriendin om een ​​realitycheck zodat je leugens van de waarheid kunt scheiden.

9. Luister naar je instincten. Geef jezelf toestemming om te reageren op de manier die volgens jou het beste is. Als je twijfels hebt over de betrouwbaarheid van iemand, luister dan aandachtig naar wat je hart en je hoofd je vertellen.

10. Weiger de zondebok te zijn. Oneerlijke mensen zullen soms proberen de dingen om te draaien en het eruit laten zien Alsof jij degene bent met het probleem, en zeggen dat je overreageert en dat je het je verbeeld. Ga niet mee met dat soort manipulatie.

11. Maak je grenzen duidelijk en houd ze vast. De beste manier om toekomstige problemen te voorkomen, is om direct en duidelijk te zijn over je verwachtingen.

12. Begrijp dat oneerlijkheid meestal niet eenmalig is. Vaak zal iemand die je een keer bedriegt, je opnieuw misleiden.

13. Raak niet verstrikt. Dit betekent dat je niet verantwoordelijk bent voor de ander. Je zou in de verleiding kunnen komen om te proberen de situatie “op te lossen”. Maar je kunt alleen je eigen acties beheersen.

14. Vertel jezelf de waarheid. Soms is de beste manier om met een oneerlijk persoon om te gaan, ervoor te zorgen dat jij heel eerlijk bent. Zelfs als de andere persoon dit niet weet of belangrijk vindt, zul je trots zijn op je integriteit.

15. Als al het andere faalt, neem afstand van de bedrieger. Wanneer je je realiseert dat de andere persoon niet bereid is om het toe te geven en geen verantwoordelijkheid neemt, is er weinig kans dat vertrouwen kan worden herwonnen. Dus loop weg.