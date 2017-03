Zo ga je om met pesterijen op het werk

Pestkoppen op het werk kunnen het leven van anderen heel moeilijk maken, van ondergeschikten tot hun collega’s en bazen. Als je hier last van hebt, kunnen onderstaande tips je helpen hiermee om te gaan.

Erken dat je wordt gepest. Het kan moeilijk zijn om de tekenen van pesten te identificeren en toe te geven dat het jou overkomt, maar een pestkop zal er alles aan doen om je klein te krijgen.

Wordt niet emotioneel. Pestkoppen vinden het leuk om mensen emotioneel te manipuleren. Blijf kalm en rationeel.

Neem jezelf niet kwalijk. Erken dat dit niet gaat over jou; het gaat over de pester. Verlies je vertrouwen niet.

Doe je werk naar behoren. Het gedrag van de pestkop zal meer gerechtvaardigd lijken als je het werk laat versloffen, of dat je niet komt opdagen. Blijf je best doen.

Bouw een ondersteunend netwerk. In plaats van dat je je terugtrekt, werk aan het bouwen van relaties met je collega’s, zodat je ondersteuning kunt krijgen.

Schrijf alles op. Houd een dagboek (op je laptop, smartphone of schriftelijk, maar laat het nooit op het werk) bij van alles wat er gebeurd, zodat als dit probleem escaleert, je de informatie hebt die je nodig hebt om je sterk te maken. Bewaar alle bewijzen zoals e-mails.

Lees over pesten. Leer alles wat je kunt over pesten, het beleid van je bedrijf tegen ongewenst gedrag en de wet met betrekking tot dit soort ervaringen. Hoe meer je weet, hoe beter je kansen op succes om om te gaan met deze situatie.

Zoek hulp. Als je denkt dat je gepest wordt, is het tijd om te beginnen met anderen te praten die je kunnen helpen met deze situatie om te gaan. Probeer een mentor, vriend of zelfs een advocaat die gespecialiseerd is in pesten en ongepast of discriminerend gedrag op de werkplek. Doe dit voordat je naar de werkgever stapt.

Zorg voor begeleiding. Het zal je helpen om te gaan met de stress, vooral als het pesten je lichamelijke en geestelijke gezondheid beïnvloedt. Je moet voor jezelf zorgen.

Blijf gezond. Zorg voor een gezonde en evenwichtige levensstijl buiten het werk om je te helpen omgaan met de waanzin op het werk. Ga trainen, zorg voor een goede nachtrust, eet gezond en blijf leuke dingen doen.

Wacht geduldig de kans af om de pestkop te confronteren. Studies hebben aangetoond dat de enige mensen die pestkoppen respecteren degenen zijn die hen rechtstreeks confronteren. Rekening houden met een pestkop vergt geduld en planning op de juiste tijd en plaats. Als het mogelijk is, zorg dat er getuigen zijn. Praat met anderen die ook met hem werken.

Verwacht niet dat de pester zal veranderen. Echte gedragsverandering is moeilijk en kost tijd. Je kan er niets aan doen als de pestkop zijn probleem niet in ziet en er niet aan wilt werken. In het ergste geval kan het nodig zijn om ontslag te nemen of om voorbereid te zijn op een lange harde strijd met de pestkop en je werkgever.