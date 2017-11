Zo kies je een smaakvol tv-meubel

De televisie neemt een centrale plek in de woonkamer in, en het tv-meubel daarom ook. Je hebt het meubel nodig om de televisie op de juist kijkhoogte te zetten en apparatuur een plek te geven. Maar is een tv-meubel bittere noodzaak of juist de ideale manier om je interieur aan te kleden? Maak van de nood een deugd en geef je interieur een boost met een passend tv-meubel! 5 tips voor een mooie aanwinst.

1. Benadruk je woonstijl

Een tv-meubel is bij uitstek geschikt om een woonstijl mee te benadrukken, juist omdat het meubel zo’n prominente plaats in je interieur inneemt. Dus wil je graag meer stoer en robuust in huis? Kies dan voor een industrieel tv-meubel van hout en metaal. Houd je van de jaren ’80 stijl? Fleur je woonkamer op met een retro tv-meubel vol speelse details en kleurige lades.

2. Zwevend tv-meubel

Wil je graag dat het tv-meubel een bescheiden plaats in huis inneemt? Dan is een zwevend tv-meubel een goede keuze. Het is ook een hygiënische keuze, want er verzamelt zich veel minder stof onder dan bij een tv-meubel op lage pootjes.

3. Sfeermaker

De televisiehoek is in de meeste huishoudens het decor van gezelligheid en samenzijn. Maak je zithoek daarom nóg gezelliger met een echte sfeermaker onder je televisie. Hout leent zich hier erg goed voor, vanwege de natuurlijke uitstraling en het warme karakter. Voor een mix van design en sfeer kun je eens kijken naar de d-Bodhi Soul serie: dit zijn tv-meubels van gerecycled hout met een origineel, speels ontwerp. Ook kleurrijke tv-meubels zijn vaak echte sfeermakers.

4. Verstoppertje

Vallen je moderne beeldscherm en strakke apparatuur helemaal uit de toon bij je gezellige landelijke interieur? Dan kun je er ook voor kiezen het beeldscherm na het televisie kijken netjes te verstoppen achter houten deur. Een tv-meubel met schuifdeur is in dit geval de beste keuze, want dan heb je tijdens het televisie kijken geen last van openstaande draaideuren!

5. Multifunctionele keuze

Als je liever niet teveel kasten in de woonkamer hebt staan, kun je voor een groot tv-meubel kiezen waarin je ook nog héél veel andere rommeltjes kunt opbergen naast je apparatuur en films. Zo blijft je woonkamer netjes opgeruimd en gezellig, én ben je met één of twee opbergmeubels klaar.

Dus, wat wordt het: multifunctioneel en groot, of zwevend en bescheiden? Een podium voor je beeldscherm of een plek om je beeldscherm in te verstoppen? Keuze genoeg in deze moderne tijd!