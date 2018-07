Zo kom je de extra warme dagen door!

De vakantie is begonnen en het is al een tijdje echt zomers weer. De komende dagen wordt het extra warm, en loopt de temperatuur op naar waarden rond de 30 graden. Ook in de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Ook de kracht van de ultraviolette (UV) straling van de zon is de komende dagen hoog. Waarschijnlijk ligt die zo rond de 7. Dat betekent dat de huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Bescherm jezelf dus tegen de zon. En vergeet ook de honden niet! Kijk hieronder wat je kunt doen tegen de zon en de hitte.

Drink meer water

Je weet hoe belangrijk het is om het hele jaar door gehydrateerd te blijven. Wanneer je veel zweet, hetzij door beweging of door de zomerhitte, wordt het drinken van voldoende water nog belangrijker.

Laat de zon niet binnen

Houd jaloezieën en gordijnen tijdens de dag gesloten als een preventieve maatregel om te voorkomen dat de kamer oververhit raakt.

Blijf in de schaduw

Het is aan te raden tussen 12.00 en 15.00 uur in de schaduw te blijven. Dit is de tijd van de dag waarop de zon het sterkst is.

Draag dunne kleding

Kiezen voor lichtgewicht katoenen kleding is de beste optie als het buiten warm is. Vermijd donkere kleuren en houdt het zomers met wit en crème, omdat deze de straling van de zon eerder weerspiegelen.

Eet regelmatig kleine maaltijden

Je lichaam warmt op om grotere maaltijden te verwerken. Metabolische warmte is nodig om voedsel af te breken, dus het eten van kleinere porties kan je koel houden.

Beperk lichamelijke inspanning in de middag

Niet omdat het warm is, wil dat zeggen dat je moet stoppen met trainen. Je kan gewoon blijven trainen maar vermijd het wanneer de zon het het sterkst is, en doe het in korte perioden.

Houd de woning koel

Zorg ervoor dat het binnen lekker koel is door een of meerdere ventilatoren of airconditioning te gebruiken.

Smeer de huid in met zonnebrandcrème

Zonnebrandcrème mag je natuurlijk niet vergeten! Smeer de huid regelmatig opnieuw in.