Zo lach je meer

Lachen is gezond! Wanneer we lachen en glimlachen, geeft ons lichaam endorfines en de feelgood-chemicaliën van dopamine vrij. Hierdoor wordt onze gemoedstoestand verbeterd doordat we er ons rustiger en gelukkiger door voelen. We zouden dus allemaal moeten leren vaker te lachen. Voor sommige mensen is glimlachen en lachen bijna een tweede natuur, ze doen het vaak en oprecht. Voor anderen komt het niet zo natuurlijk. Die moeten extra inspanningen leveren om vaker te lachen. Hieronder volgt een lijst met vijf technieken om vaker te lachen.

1. Lach op het moment dat je wakker wordt. Het eerste dat je moet doen nadat je wakker bent geworden, is … lachen! Als je lacht op het moment dat je wakker wordt, zet het de toon voor de rest van je dag. Je voelt je meteen beter over wat de dag in petto heeft.

2. Oefen veel met lachen. Wanneer je lachen oefent, wordt het na verloop van tijd gemakkelijker om op een meer natuurlijke manier te doen. Je oefent terwijl je in de spiegel kijkt als je je klaarmaakt voor je dag. Uiteindelijk ziet je glimlach er minder geforceerd of gespannen uit, en je zelfvertrouwen neemt toe wanneer je automatisch naar een situatie glimlacht zonder al te veel na te denken over de reactie.

3. Maak lach-aanwijzingen. Om vaker te lachen, kun je niet alleen in de spiegel oefenen, maar je kunt ook aanwijzingen of herinneringen creëren om te lachen. Zeg tegen jezelf dat je elke keer als je een hond of een baby ziet of koffie drinkt, zult lachen. Houdt je eraan vast.

4. Verander je perspectief. Denk gelukkige gedachten en laat de negatieve achterwege. Als je aan gelukkige en positieve dingen denkt, lach je automatisch vaker!

5. Glimlach naar iedereen. Glimlach gewoon naar elke persoon die je tegenkomt op een dag, en het zal je een goed gevoel over jezelf en je leven geven.