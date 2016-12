Zo maak je van 2017 je beste jaar ooit

2017 komt snel dichterbij en veel mensen beginnen zich af te vragen wat het nieuwe jaar voor hen in petto zal hebben. Zelfs als je tot nu toe een goed jaar hebt gehad, is er altijd ruimte voor verbetering. Je hoeft geen groot verschil te maken om je leven te verbeteren. Je kunt het nieuwe jaar geweldig maken door elke dag een reeks kleine veranderingen te maken. Hier enkele tips om 2017 je beste jaar te maken met de juiste mentaliteit.

Zet doelen voor jezelf

Het is het belangrijkste wat je voor je eigen persoonlijke ontwikkeling kunt doen. Deze hoeven niet werkgerelateerd te zijn; ze kunnen financieel, persoonlijk en lichamelijk zijn. Om het simpel te zeggen, het is wat je voelt dat je wilt veranderen. Als je geen doelen hebt ben je net als een boot zonder een zeil. De winden van het leven zullen blazen en je zult merken dat je drijft. Wanneer je een zeil hebt, kun je de wind vangen en gebruiken om jezelf in de richting waarin je wilt gaan te duwen. Een belangrijke tip is om je voortgang in kaart te brengen. Op deze manier kun je de wijzigingen die je hebt gemaakt zien. Doelen zijn gewoon dromen met deadlines.

Stop met het maken van excuses

Als je echt iets wilt doen, zul je een manier vinden. Als je dat niet doet, zul je een excuus te vinden. Er is geen reden om iets je te laten tegenhouden om te doen wat je met liefde doet. Als je een idee hebt waar je urenlang over kunt praten, waarom zet je dat idee niet om in daden? Begin met kleinere taken die je elke dag kunt doen en al snel zul je de positieve ontwikkelingen die je in je leven hebt gemaakt realiseren. Stop met het maken van excuses en doe wat je wilt doen.

Probeer nieuwe dingen

Het begin van een nieuw jaar is spannend. De kerstperiode is voorbij en je kunt eindelijk ontspannen en het nieuwe jaar fris beginnen. Als je een nieuwe start hebt gekregen, waarom blijf je dan dezelfde handelingen doen? Je moet jezelf toestaan iets anders te doen. Probeer te luisteren naar nieuwe muziek, eet ander eten en reis naar onbekende bestemmingen. Het draait allemaal om het uitbreiden van je horizon en leren over jezelf. Dit kan leuk zijn en is gemakkelijker te doen dan je denkt. Denk na over wat je kunt doen om je leven beter te maken. Probeer meditatie, het is niet voor iedereen, maar het kan je helpen om meer gefocust, rustig en productief te zijn.

Stop met zelfkritiek

We zijn onze eigen grootste critici, niemand is zo hard voor ons als wij op onszelf. Waarom doen we dit? Als we dit doen in het bijzijn van anderen geeft het hen de kans om ons te bekritiseren. De enige relatie waarvan je 100% zeker kunt zijn is van degene die je hebt met jezelf. Je kunt geen pauze van jezelf nemen. Door jezelf de hoogste prioriteit te maken red je de relatie en begrijp je hoe geweldig je bent. Wees lief voor jezelf en je voelt je er een stuk beter door.

Probeer niet perfect te zijn

Het zal leiden tot een leven met teleurstelling. Het is onmogelijk om perfect te zijn in iets of voor iedereen. In plaats daarvan moet je je best doen en als dat niet genoeg is voor iemand, dan hebben ze pech. De gelukkigste mensen zijn vaak degenen die niet perfect proberen te zijn.