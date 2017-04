Zo maak je de perfecte productfoto’s thuis

Als je productfoto’s nodig hebt omdat je bijvoorbeeld een webshop hebt of gaat beginnen, of een foodblog, dan wil je natuurlijk dat deze mooi en van goede kwaliteit zijn. Een foto zegt immers meer dan 1000 woorden. De meest succesvolle shops en blogs zijn degenen die unieke beelden hebben van hoge kwaliteit. Als je hier iemand voor moet aannemen, kan het een hele dure grap worden. Het is dus belangrijk dat je zelf leert hoe je professionele productfoto’s maakt. We geven je hier daarom enkele tips om de perfecte productfoto’s thuis te maken.

1. Bereid je voor

Als eerste moet je je natuurlijk goed voorbereiden. Investeer in een goede camera en leer om hiermee om te gaan. Je kunt natuurlijk ook je iPhone gebruiken, maar de beste foto’s maak je toch met een goede camera. Daarnaast zou je ook een statief kunnen aanschaffen, maar dat hoeft niet perse direct. Zorg er ook voor dat je goede verlichting hebt en software om de foto’s te bewerken. Een stuk wit papier of een wit laken is een must voor de achtergrond. Maak ook een lijst van de producten die je gaat fotograferen, en zorg ervoor dat deze schoon zijn.

2. Leer de basisvaardigheden

Voor je aan de slag gaat is het verstandig eerst de basisvaardigheden van productfotografie onder de knie te krijgen. Hiervoor hoef je geen dure lessen te volgen, maar je kunt het gratis eBook over productfotografie van de bekende fotograaf Eberhard Schuy downloaden. Dit e-book geeft je praktische adviezen en tips waarmee jezelf aan de slag kunt gaan.

3. Ga aan de slag

Als je je hebt voorbereid en het een en ander hebt geleerd over fotografie, kun je aan de slag gaan. Zet alles klaar wat je nodig hebt en begin het geleerde in praktijk te brengen.

4. Nabewerking

Al heb je nog zulke mooie foto’s gemaakt, met wat kleine aanpassingen kunnen ze er nog beter uitzien. Hiervoor heb je een fotobewerkingsprogramma nodig om de foto’s te bewerken. Je kunt een duur programma als Photoshop aanschaffen, maar er zijn ook betaalbare of gratis alternatieven. Kijk hier voor een lijst van goede gratis fotoprogramma’s.

5. Haast je niet

Neem tot slot de tijd, en wees geduldig. De beste manier om fotografie onder de knie te krijgen is gewoon door te oefenen. Ga door tot je tevreden bent met het resultaat. Je harde werk wordt uiteindelijk beloond! Zie je het even niet zitten? Met deze tips komt alles weer goed.