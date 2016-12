Zo organiseer je een oud en nieuw themafeest

De kerstdagen moeten nog komen, maar we kijken alvast uit naar oudejaarsavond wat voor je denkt voor de deur staat. Wat leuker dan deze avond thuis te vieren met al je vrienden en familie. Iedereen is in een gezellige stemming en het is de perfecte manier om het oude jaar af te sluiten. Als je een feest wilt organiseren wat uniek is en waar mensen een lange tijd over zullen praten, is een themafeest een goede optie. Themafeesten zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden onder feestvierders, en iedereen kan er van genieten. Het organiseren hoeft overigens niet moeilijk te zijn, het vereist een combinatie van verbeelding, uniekheid en variatie. Het thema verwerk je in de uitnodigingen, de aankleding van je huis, de hapjes en de dresscode. Er zijn verschillende ideeën voor het uitvoeren van themafeesten op oud en nieuw, en we geven je hier enkele tips hoe je zo een feest zo goed mogelijk kan organiseren.

Zorg voor een knallend thema

Het thema van het feest is allesbepalend voor een geslaagde avond! Het hangt er natuurlijk een beetje van af hoe veel geld je wilt besteden en hoeveel geld je de gasten wilt laten besteden voor hun outfit. Een sprankelend thema voor de laatste en eerste dag van het jaar is bijvoorbeeld een feest met de glitter en glamour van Hollywood. Je gasten zullen zich als sterren voelen als je een rode loper uitrolt. Rode lopers kun je heel makkelijk online kopen. Als je deze ook nog voorziet van bijpassende afzetpaaltjes, dan heeft de rode loper een buitengewoon luxe uitstraling.

Verstuur de uitnodigingen

De uitnodigingen kun je online of per post versturen. Natuurlijk in stijl van het thema en met de dresscode erop. Welke manier je ook kiest, zorg ervoor dat het de aandacht van de gasten trekt.

Bedenk de hapjes en drankjes

Maak kleine hapjes, koop wat kant en klare hapjes, en zorg voor lekkere cocktails. Champagne en oliebollen mag je natuurlijk niet vergeten.

Versier het huis

Versier het huis met slingers, ballonnen en lichtjes geheel in de stijl van het thema.

Maak een playlist

Muziek mag op deze avond niet ontbreken. Je hoeft niet speciaal een dj of band in te huren, maar maak wel op tijd een playlist met de liedjes die je die avond graag wilt afspelen.

“Huur” een fotograaf

Vraag één gast om foto’s te maken of doe het zelf. Als de gasten arriveren, maak dan ook meteen een foto. Een super leuke herinnering voor later.

Happy New Year!