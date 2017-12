Zo overleef je de feestdagen als een alleenstaande ouder

Een alleenstaande ouder zijn tijdens de feestdagen kan moeilijk zijn. Kerstmis is een speciale tijd van het jaar waarin we overal om ons heen het beeld zien van gelukkige gezinnen die cadeautjes kopen, die tijd met elkaar doorbrengen en tradities delen. Het is onmogelijk om hieraan te ontsnappen. In werkelijkheid is het vaak de meest stressvolle tijd van het jaar voor gezinnen, inclusief eenoudergezinnen. Hoe overleef je deze tijd van het jaar als een alleenstaande ouder?

Maak plannen & accepteer hulp

Als een alleenstaande ouder is een van de dingen waar je mee worstelt dat je je alleen voelt, vooral in je verantwoordelijkheid om een gelukkige dag voor je kinderen te creëren. Neem contact op met vrienden en familie om deze druk te verlichten; organiseer bezoeken om de dag leuker te maken voor jullie allemaal. Bekende gezichten en gesprekken met volwassenen zorgen ervoor dat je kunt ontspannen, waardoor je je niet geïsoleerd voelt. Accepteer ook hulp die wordt aangeboden; als je vrienden en familie er deze kerst voor je willen zijn, laat ze dan maar; dit zal je gevoel van verbondenheid versterken.

Laat verwachtingen los

Kerst is wat je maakt; als je gestrest bent, kun je er geen ontspannen evenement van maken! Geniet van de tijd die je doorbrengt met je kinderen zonder je onder druk te voelen om erbij te horen. Als je niet de tijd of energie hebt om urenlang in de keuken te staan, kun je genieten van de favoriete maaltijd van je kinderen; zelfs als het pannekoeken zijn! Wees ook niet bang voor verandering; openstaan ​​voor nieuwe dingen stelt je in staat om nieuwe tradities te beginnen die de nieuwe, speciale band met je kinderen zullen versterken. En voel je ook niet schuldig; je bent misschien niet in een positie waar je buitensporige bedragen aan cadeautjes voor je kinderen kunt uitgeven, maar dit kan een goede basisles zijn. Teruggaan naar de basis kan misschien precies zijn wat ze nodig hebben!

Neem tijd voor jezelf

Word niet helemaal overspoeld door de gekte van Kerstmis. Begin vroeg met de voorbereidingen om onnodige stress te voorkomen en neem de tijd om lekker alleen te ontspannen. Je kinderen zullen meer geneigd zijn om van de dag te genieten als je niet uitgeput en gestrest bent.

Vergeet niet dat het gras niet echt groener is

Het kijken naar foto’s van mensen op sociale media is al te verleidelijk, vooral met alle mooie feestelijke foto’s in deze tijd van het jaar. Maar vergeet niet dat een groot deel van de foto’s beter over komt dan de werkelijkheid. Alleen de mooiste plaatjes worden gedeeld, andere dingen zie je niet!