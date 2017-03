Zo richt je een tuin opnieuw in

Het zonnetje begint zich veel vaker te laten zien, en de lente laat niet lang meer op zich wachten! We kunnen binnenkort dus weer lekker naar buiten. Om optimaal te genieten van het mooie weer, wil je natuurlijk ook een mooie tuin. Het is heerlijk om weer buiten te zitten, maar als de tuin niet mooi ingericht is, zal je er niet optimaal van kunnen genieten. Een mooie tuin is een combinatie van ontwerp, kleuren, diversiteit en een verscheidenheid van planten. We geven je hier drie tips om je tuin gemakkelijk opnieuw in te richten.

Gras

Een mooie tuin heeft mooi gras. Als er oud, verdord gras in de tuin ligt, haal het dan weg. Kies in plaats daarvan voor een makkelijke optie zoals kunstgras. Kunstgras staat garant voor een schitterende groene grasmat, en is zeer makkelijk te onderhouden. Je hoeft immers niet meer te maaien, te bemesten of onkruid te wieden. Het ziet er altijd goed uit, en het enige wat je hoeft te doen is het af en toe schoonmaken.

Bloeiende planten

Bloeiende planten voegen kleur toe aan de tuin. Zet ze in mooie, kleurrijke potten en zorg voor afwisseling en contrast. De tuin zal er zeker stralend uit zien. Naast de kleurrijke planten, zijn een paar groene exemplaren op plekken waar er niet veel zon is, een aanrader. Daarnaast is het ook leuk om je eigen kruidentuintje te maken. Houd het makkelijk en plant kruiden die je vaak gebruikt zoals basilicum, tijm, rozemarijn, peterselie, salie en basilicum.

Meubelen

In de tuin wil je natuurlijk lekker zitten en/of liggen, dus een tafel en stoelen mogen niet ontbreken. Als deze het middelpunt zijn in de tuin, dan is het beter om voor kleurrijke meubelen te kiezen in plaats van de donkere. Deze zullen een echte eyecatcher zijn.

Het enige wat je nu hoeft te doen is rommel vermijden en genieten!