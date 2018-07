Zo shop je leuke kinderkleding in de sale!

De zomer is volop aan de gang en het einde is nog lang niet in zicht! Of jullie nu vakantie in het buitenland vieren of lekker in de achtertuin, de kinderen zullen zich deze zomer vaker dan normaal buiten vermaken. Het blijft heerlijk warm en voldoende kleding in je garderobe hebben is een must, ook voor de kleintjes! Gelukkig is het nog volop sale dus kun je goedkoop voldoende kleding aanschaffen om deze hete zomer door te komen. We geven je hier wat tips.

Weet wat je ongeveer wilt uitgeven!

Er is zoveel in de sale te koop dat je waarschijnlijk van alles wilt aanschaffen. De zachte prijsjes zorgen ervoor dat het meer dan verleidelijk wordt om je winkelwagentje te vullen. Stel van tevoren een budget vast zodat je het niet al te gek maakt.

Weet wat je wilt kopen!

Of je nu voor je baby of je kind gaat shoppen, ongeveer weten wat je precies wilt kopen is een aanrader, want dan kan je ook gerichter zoeken. Maak een lijstje voordat je je slag slaat.

Ken de maten van je kinderen

Kinderen groeien snel, dus zorg ervoor dat je nog even kijkt of kleding die je voor dit seizoen hebt gekocht nog goed past, of dat er een maatje groter nodig is. Als je de juiste maat kiest of een maatje groter, kunnen de kledingstukken nog mee naar de volgende zomer.

Wees kieskeurig in welke merken je koopt

Er zijn heel veel leuke merken met kinderkleding op de markt, maar ze moeten ook bij je kinderen passen. Wees kieskeurig in je keuzes. Evalueer de prijs/kwaliteit verhouding voordat je koopt. Leuke kindermerken zijn bijvoorbeeld B.nosy, Moodstreet, Replay en Koko Noko voor kinderen, en

Noppies, Imps&Elfs en Dirkje Babykleding voor baby’s. Maar de sale is natuurlijk juist perfect om weer eens andere merken uit te proberen.

Weet waar je koopt

Met dit weer, en zeker als het sale is, kun je de stad beter vermijden. Ga lekker in de tuin of op het balkon achter je laptop zitten en zoek op je gemak je kinderkleding online. Zo kun je heel snel de juiste items vinden en ze worden ook nog eens thuisbezorgd.