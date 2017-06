Zo verminder je de effecten van een jetlag

Als je vakantie voor de deur staat, en je snel over meerdere verschillende tijdzones reist, dan kan je last krijgen van jetlag. Je biologische klok kan zich niet aanpassen aan de nieuwe timing van licht en duisternis op de bestemming. Hierdoor kun je onder andere slaapklachten krijgen. Oosterse reizen veroorzaken doorgaans moeilijkheden om in slaap te vallen, terwijl westwaartse reizen problemen veroorzaken om in slaap te blijven. Er is niets dat een jetlag kan voorkomen, maar er zijn manieren om de effecten te minimaliseren.

1. Een lage dosis (0,5 mg) melatonine supplementen kan helpen de symptomen van een jetlag te verminderen.

2. Slaaptabletten kunnen worden gebruikt bij aankomst voor drie opeenvolgende nachten, te beginnen met de slaap van de eerste nacht na de reis. Raadpleeg altijd je arts voor de dosis die voor jou geschikt kan zijn.

3. Anticipeer op de tijd verandering van de reis door een paar dagen voorafgaand vroeg op te staan en vroeg naar bed te gaan als je naar het oosten reist, en later voor een westwaarts trip.

4. Bij het instappen in het vliegtuig, verander je horloge naar de tijdzone van de bestemming.

5. Vermijd ten minste drie tot vier uur voor het slapen gaan alcohol of cafeïne. Beide fungeren als stimulerende middelen en voorkomen slaap.

6. Bij aankomst op de bestemming, vermijd zware maaltijden, maar eet maaltijden volgens lokale tijd.

7. Vermijd alcohol op de vlucht. Ondanks de verleiding, vergroot alcohol de effecten op grote hoogte’s; het leidt tot aanzienlijke uitdroging, drukt je ademhaling en verergert altijd jetlag symptomen.

8. Neem oordoppen mee en ooglapjes om te helpen om lawaai te dempen en ongewenst licht te blokkeren tijdens het slapen.

9. Probeer om buiten te komen in het zonlicht op het juiste moment. Daglicht is de meest krachtige stimulans voor het resetten van je jetlag voor je reis en op je weg terug naar huis.