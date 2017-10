Zo vindt je je eigen je persoonlijke stijl

Een eigen persoonlijke stijl vinden zorgt ervoor dat je je onderscheid van de rest. Of je nu op zoek bent naar een complete stijl make-over of als je gewoon een keer iets nieuws wilt proberen, er zijn enkele eenvoudige stappen die je kunt nemen wanneer je elke ochtend je kledingkast opent. Lees hieronder de negen stappen om je eigen persoonlijke stijl te vinden.

1. Ken je lichaamsvorm

Het belangrijkste is om je lichaamsvorm te kennen en te weten welke silhouetten je goed zullen staan. Zowel foto’s nemen als in de spiegel kijken, zullen je de silhouetten helpen herkennen die je goed staan. Ook eerlijke vriendinnen of familie kunnen je helpen de dingen die je staan in je kledingkast te vinden.

2. Zoek je eigen herkenbare stukken

De meeste stijliconen hebben herkenbare stukken die je altijd herkent. Dit kan een accessoire, een kleur of een print zijn, of zelfs een beauty truc zoals rode lippenstift. Vind iets wat voor jou werkt.

3. Investeer in items waarvan je weet dat je ze gaat dragen

Een succesvolle persoonlijke stijl is één die je jaren zal houden, en daarom moet je de nadruk leggen op de dingen die je echt liefhebt. Kijk eens in je kast en leg kleren apart die je een maand lang zeker gaat dragen. Je zult je snel realiseren wat de belangrijkste dingen van je garderobe zijn.

4. Maak een moodboard

Een truc om je persoonlijke stijl te vinden, is om een ​​gedetailleerd moodboard te creëren met alle looks waarvan je houdt. Je hoeft niet met bladen, lijm en de schaar aan de slag, je kunt gewoon op Pinterest een moodboard maken.

5. Herken de dingen die je nooit leuk vindt.

Bij het bijwerken van je garderobe is het even belangrijk om aandacht te besteden aan de items die niet goed voelen. Het spreekt vanzelf dat niet omdat iedereen met een bepaalde t-shirt of jas loopt, jij dat ook moet dragen.

6. Zoek kleuren die bij je passen

Naast het vinden van de silhouetten die bij je passen, denk ook aan kleur. Zoek kleuren die passen bij je huidskleur, en test verschillende tinten om diegenen te vinden die goed bij je staan.

7. Maak je eigen stijliconen

Kijk niet naar wat de bladen als stijliconen beschouwen, maar zoek overal inspiratie, of het nu je stijlvolle baas is of je buurvrouw.

8. Controleer je garderobe

De sleutel tot een persoonlijke stijl gaat over het hebben van een efficiënte, georganiseerde kledingkast. Lees hier ons artikel over hoe je een minimalistische garderobe creëert.

9. Sta open voor een uniform

Het woord ‘uniform’ klinkt misschien erg saai, maar veel van de meest stijlvolle vrouwen die we kennen hebben er één, of het nu voor weekends, werk of elke dag is. Sommige vrouwen dragen bijvoorbeeld altijd zwart, of een jeans, een wit T-shirt en enkellaarsjes. En alleen omdat je een uniform hebt waar je altijd op kunt vertrouwen, betekent niet dat het altijd hetzelfde moet zijn. Je kunt met variaties spelen, door bijvoorbeeld andere accessoires toe te voegen.