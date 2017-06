Zo voorkom je een hoge telefoonrekening op vakantie

Je hebt het vast weleens gehoord: Klaasje kwam terug van vakantie en er lag een torenhoge telefoonrekening op de mat. Eventjes je internet aan in het buitenland kan je duur komen te staan. Gelukkig schaft de EU de roamingkosten per 15 juni af, maar buiten Europa moet je echt opletten.

Als je in het buitenland gebruik maakt van het netwerk van een buitenlandse provider, wordt dat roaming genoemd. Tot voor kort konden providers elkaar daarvoor een hoge rekening sturen, maar gelukkig geldt vanaf 15 juni ‘Roam It Like Home’. Binnen de EU kun je dan gewoon gebruik maken van het internet van je eigen abonnement.

Om misbruik te voorkomen geldt wel een zogenaamde ‘fair-use-policy’. Je kunt niet naar het buitenland gaan om daar een goedkoop abonnement af te sluiten, want bij misbruik krijg je toch echt de rekening. Voor expats, studenten en grenswerkers gelden uitzonderingen.

Let op wanneer je een onbeperkt abonnement hebt. Wanneer je minder dan € 3,85 per MB betaalt kun je een datalimiet opgelegd krijgen. En dan is je goedkope onbeperkte abonnement ineens niet meer zo onbeperkt.

Wanneer je buiten Europa reist betaal je gewoon roamingkosten. Die kosten verschillen erg per provider en kunnen best hoog oplopen. Bij sommige providers betaal je zelfs een tientje per MB. De volgende dingen kun je doen om je dataverbruik in het buitenland te beperken:

• Een databundel afsluiten. De meeste providers bieden voordeelbundels aan.

• De meeste bundels zijn niet groot, dus doe zuinig met je data. Schakel apps op de achtergrond uit en download geen grote bestanden.

• Maak ook gebruik van de mobiele versie van websites, die vragen minder data.

• Ga op de wifi waar dat kan.

• Schakel pushberichten uit.

• Houd bij hoeveel data je normaal gebruikt, dan weet je ongeveer wat voor bundel je nodig hebt.

Geen bundel? Dan betaal je gewoon per MB. UnitedConsumers maakte een handig overzicht per land.