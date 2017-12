Zo ben je vrienden met een man zonder de platonische lijn te overschrijden

Ook al zeggen zoveel mensen van niet, vrouwen en mannen kunnen zeker vrienden zijn. Dit kan alleen als ze allebei besluiten om de grens niet te overschrijden. Problemen kunnen beginnen wanneer de ene persoon iets voor de andere begint te voelen. Als jij een vriend hebt met wie je vrienden wilt blijven maar niet zeker weet hoe je kunt voorkomen dat je de grens overschrijdt, hebben we hier wat tips.

1. Laat hem zo snel mogelijk weten hoe je je voelt. Dit betekent dat je hem meteen duidelijk moet vertellen dat vriendschap alles is wat hij van je kan verwachten.

2. Creëer op zijn minst een kleine afstand. Probeer niet om constant met hem op te trekken of direct al zijn berichtjes te beantwoorden. Doe ook je eigen ding. Hoe meer afstand je van hem neemt, hoe gemakkelijker het zal zijn om platonische vrienden te blijven.

3. Vraag je vrienden soms om hulp. Je vrienden kunnen een heel mooie barrière creëren tussen jou en hem. Als je je bijzonder aanhankelijk voelt, vraag je vrienden om advies.

4. Ga bij hem weg als de dingen een beetje intiem beginnen te worden. Als je gevoelens begint te krijgen of een beetje flirt, neem dan wat afstand. Ga weg en verwijder jezelf uit die situatie.

5. Houdt je bezig met andere mensen. Zoek iemand anders om je mee bezig te houden! Als je aandacht en tijd wordt besteed aan iemand anders, voorkomt dit dat er iets tussen jou en je vriend opbloeit.

6. Word niet dronken als je alleen met hem bent. Dit is waarschijnlijk het slechtste idee dat iemand ooit zou kunnen hebben. Word nooit dronken met je vriend als je alleen maar vrienden wilt blijven.

7. Vermijd het dat jullie teveel tijd samen alleen door brengen in het algemeen. Zelfs als je niet drinkt, is het geen goed idee om alleen samen tijd met hem door te brengen. Dan voelt het erg als een date.

8. Probeer het probleem niet te omzeilen. Daarmee bedoelen we, negeer je gevoelens of de seksuele spanning niet als je die voelt. Geef jezelf toe dat je wel iets voor hem voelt. Als je het negeert, kom je alleen maar dichter bij hem en zal het de vriendschap helemaal verpesten.

9. Word op geen enkele manier fysiek. Geen knuffel- of flirterige aanrakingen. Het is niet echt passend als je probeert te voorkomen dat je voor die persoon valt. Als je helemaal geen gevoelens voor hem hebt, is een knuffel hier en daar prima.

10. Laat mensen geen dingen aannemen. Als anderen jullie vriend en vriendin noemen, maak er dan een einde aan. Geen van jullie hoeft op deze manier aan de ander te beginnen denken en het stoppen ervan zal helpen voorkomen dat jullie twee in die respectievelijke rollen terechtkomen.

11. Stop zijn avances direct als hij er een maakt. Als hij bewegingen begint te maken en naar je toe begint te komen, stop hem direct. Je moet echter wel behoorlijk streng zijn, dan weet hij dat je op geen enkele manier een grap maakt.

12. Weet je nog waarom je platonisch wilt blijven? Dit zal je het meest helpen. Je moet jezelf blijven herinneren waarom je alleen maar vrienden met hem wilt zijn en waarom een ​​relatie nooit zou werken. Als je aan die redenen blijft denken als je de drang hebt om meer te zijn, zal het je helpen bij de les te blijven.