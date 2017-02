Zo ziet de ideale eerste date eruit!

Hoe ziet zo’n ideale eerste date eruit? Bij een eerste date drinken singles het liefste een lekker kopje koffie in een gezellig café (33%). Op nummer twee staat het samen ondernemen van een leuke activiteit, zoals naar de bioscoop gaan (23%). De ideale date duurt ongeveer anderhalf uur (47%) en kost tussen de 20 en 40 euro (40%). Wat opvalt is dat Nederlandse vrijgezelle mannen het prima vinden als de date meer geld kost, zo legt 34 procent met liefde meer dan 60 euro neer voor een date, tegenover 10 procent van de vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van datingsite Parship.

Andere uitkomsten van het onderzoek:

Ideale dag: zaterdag (25%)

Ideale moment van de dag: ‘s avonds (54%)

Favoriete activiteit: samen koffiedrinken (33%)

Gemiddelde duur: anderhalf uur (47%)

Gemiddelde kosten: 20 tot 40 euro (40%)

Afknapper: op smartphone kijken (41%)

Intimiteit: geen seks, maar één of drie kussen op de wang (59%)

De afknappers

Even snel je WhatsApp checken of op Facebook kijken? Niet doen, want 41 procent van de singles vindt het een afknapper als er te veel op de smartphone wordt gekeken tijdens de eerste date. Voor vrouwen is het daarnaast duidelijk dat een man de date kan verpesten door signalen af te geven dat hij uit is op seks (49%). Aan de andere kant kunnen mannen het niet uitstaan als de vrouw niet lijkt op haar datingprofiel (39%). Dit is de top 10 afknappers tijdens een eerste date:

41% Regelmatig op zijn of haar smartphone kijken

35% Alleen maar over zichzelf praten

31% Niet lijken op het profiel zoals op de datingsite

27% Uit zijn op seks of verkeerde signalen uitstralen

21% Opscheppen over baan of financiële situatie

21% Wanhopig overkomen

17% Geen (tafel)manieren hebben

15% Stiltes laten vallen of een gesprek dat moeizaam gaat

14% Naar andere mannen of vrouwen kijken tijdens date

12% Over ex praten

Ideaal afscheid

Hoe zien Nederlandse singles het afscheid het liefste voor zich? Niet een tongzoen, maar één (31%) of drie kussen op de wang (28%) is de beste manier om afscheid te nemen. Een kleine groep mannen (4%) sluit de avond het liefste af met seks, terwijl geen van de single vrouwen dit ziet zitten bij de ideale eerste date. Vrouwen willen iemand toch beter leren kennen voordat zij hier het bed mee in duiken.