Zo zorg je ervoor dat je hond je niet te vroeg wakker maakt

Het is grappig om te zien hoe je hond je elke dag op het exact zelfde tijdstip wakker maakt, het is bijna alsof hij zijn eigen interne wekker heeft. Maar als het heel erg vroeg is – op een tijdstip dat je eigenlijk nog wilt slapen – dan is het minder leuk. Maar het goede nieuws is dat je de interne wekker van je hond kunt resetten met wat training en een paar trucjes. Lees hieronder hoe je dat doet.

1 – Kies de tijd waarvan je wilt dat iedereen – inclusief de hond – wakker moet worden. Als je besluit dat niemand opstaat vóór 07:30, dan blijf je liggen ongeacht hoeveel de hond blijft janken, huilen, blaffen of op deur krabben. Als je een keer toegeeft, zal de hond leren dat hij zijn zin krijgt, en zal hij dit elke keer proberen.

2 – Neem het laatste uitlaat rondje zo laat mogelijk. Als je een tuin hebt, laat de hond nog even naar buiten gaan voordat je naar bed gaat. En als je die niet hebt, doe dan nog even een rondje zodat hij kan plassen.

3 – Probeer het gebruik van een bench als je oké met het idee bent. De hond zal uiteindelijk – na veel droevige puppy ogen en luid janken – wennen aan het idee dat het niet de tijd is om op te staan en de dag te starten tot de deur open gaat. Vindt je het niet zo een prettig idee? Laat de hond in een andere kamer slapen. Sommige honden zullen langer en beter slapen als ze de slaapkamer met je delen, simpelweg omdat ze genieten van menselijk gezelschap. Anderen kunnen het beste slapen in de keuken of de woonkamer.

4 – Maak de kamer waar de hond slaapt donkerder. Veel honden zullen de nacht door slapen, maar zodra de zon opkomt, denken ze dat ze leuke dingen mislopen als ze blijven slapen. Dus investeer in verduisteringsgordijnen zodat je hem kunt laten denken dat het nog steeds slaap tijd is.

5 – Geef hem nooit eten zodra je wakker wordt in de ochtend. Hij zal wakker worden associëren met lekkere dingen en zou kunnen beginnen met je elke dag vroeg wakker maken, alleen maar omdat hij wil eten.