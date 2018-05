Zo zorg je ervoor dat hij je hoort

Als vrouwen weten we allemaal hoe moeilijk het is om onze mannen ons te laten begrijpen. We praten met ze en dan krijgen we de blik – je weet wel, degene die eruitziet alsof we zojuist een vreemde taal spraken. Hij doet dat of hij reageert met iets waarmee hij volledig de plank misslaat of iets dat je echt van streek maakt. Dit is wanneer de ruzie begint en de hele nacht of dag verziekt. Om je relatie te verbeteren en je man te helpen vrouwentaal te begrijpen, lees onze tips.

1. Praat niet terwijl hij bezig is. Praat niet met hem wanneer hij zijn videogame speelt, tv kijkt of een andere activiteit uitvoert. Je verspilt je woorden omdat hij niet luistert.

2. Onderbreek hem niet. Vraag niet dat hij stopt met doen wat hij ook doet om naar je te luisteren. Het enige dat hij hoeft te doen is wachten tot je klaar bent, zodat hij terug kan gaan naar wat hij eerder deed. Dat betekent ook dat hij echt geen aandacht aan je besteedt. Hij denkt waarschijnlijk aan hetgeen waar hij mee bezig was.



3. Schreeuw niet tegen hem. Schreeuw niet tegen hem om naar je te luisteren voordat je met hem praat. Hij zal hoogstwaarschijnlijk denken dat je gaat klagen over iets dat hij had moeten doen of niet deed en hoort je al niet meer.



4. Benader hem met een glimlach. Maak van het gesprek een deel waar hij deel van wil uitmaken en een dat hij leuk zal vinden. Om dit te doen, glimlach en neem zijn handen in de jouwe. Ga op de bank zitten en zeg hem dat je hem mist en dat je een tijdje met hem wilt praten.



5. Vraag hem of hij het begrijpt. Als je aan het praten bent en je ziet zijn ogen afdwalen, stop en vraag: “Volg je mij?” Als het er niet op lijkt, ga dan terug en leg het beter uit. Vergeet niet dat hij een man is en dat hij en zijn vrienden niet converseren zoals vrouwen doen.



6. Moedig hem aan om vragen te stellen. Wanneer hij iets niet begrijpt, vraag hem dan: “Welk deel klopt niet?” Vertel hem dat je zeker wilt weten dat hij begrijpt waar je het over hebt, omdat je zijn input over het onderwerp waardeert. Hij zal waarderen dat je zoveel geeft om wat hij denkt.



7. Vertel hem wat je wilt horen. Soms begrijpen mannen niet wat je van hen verlangt om je beter te laten voelen, en dit moet ze worden gezegd. Dus, als je man zegt: “Wauw! Die jurk laat je billen echt enorm lijken. “Verbeter hem door iets te zeggen als: Is dat een goede zaak? Als dat zo is, zeg dat hij dan beter iets kan zeggen als: ‘Wauw! Je ziet er echt prachtig uit in die jurk vanavond.”