Deze zomer een zwembad in eigen tuin?

De zomer staat nog lang niet voor de deur en het kopen van een zwembad wordt dan ook altijd tot het laatste moment uitgesteld. Hier in Nederland weet je het namelijk maar nooit, de zomers kunnen erg warm zijn, maar ook erg wisselvallig qua weersomstandigheden.

Gezien de zomers in Nederland toch steeds beter worden, kiezen ook steeds meer mensen ervoor om een zwembad in eigen tuin op te plaatsen. Ideaal, want de kinderen kunnen lekker in het zwembad plonsen zodra zij thuis komen uit school. Af en toe zelf het zwembad in duiken om lekker te verkoelen klinkt ook niet verkeerd, toch?

Zwembad kopen? Waar te beginnen?

Zwembaden zijn er in verschillende soorten en maten. Een inbouwzwembad is natuurlijk erg mooi, maar daar heb je veel ruimte voor nodig en dit pakt vaker duur uit. Daarom kiezen wij liever voor een zwembad dat je zelf eenvoudig kunt opzetten en afbreken zodra de zomer weer voorbij is.

Een zwembad in de tuin is niet langer een luxe die alleen is weggelegd voor mensen met een grote tuin en bijbehorend budget. Tegenwoordig is er voor ieder budget en ieder formaat tuin een geschikt zwembad.

Als je geen idee hebt waar je nu voor een zwembad moet gaan kijken, begin dan eens bij Top-zwembadshop.nl. Zij bieden een ruim assortiment Intex zwembaden, je vindt er onder meer kinder-zwembaden, familie-zwembaden, frame-zwembaden & stalen-zwembaden.

Deze zwembaden zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar, zo kun je eenvoudig bepalen welke zwembad het beste geschikt is voor jouw tuin!