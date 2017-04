Zomers in de tuin zitten

Nog even en dan komen de lange zomeravonden er weer aan. Daarom is het nu de perfecte tijd om de buitenruimte te transformeren tot een verlengde van je huis, waar je ´s ochtends op je gemak een kop koffie drinkt en de krant leest, ´s middags lekker relaxt met een goed boek en ´s avonds heerlijk dineert en borrelt tot in de late uurtjes. Bloemen en planten maken een tuin erg gezellig, maar er zijn nog meer dingen waarmee jij jouw tuin mooier kunt maken. Om optimaal te kunnen genieten deze zomer, kijk verder voor onze tips.

Wees creatief met kleur

Fleur groezelig houtwerk en afbladderende afwerkingen op het hek, de schuur of een bank op met een kleurrijke beits. Het zal er beter uit zien, beschermt het hout en zorgt voor een positieve vibe in de tuin, zelfs op de somberste dagen. Nog meer kleur in tuin breng je makkelijk met accessoires: een kleurrijke parasol, hang een slinger op en/of lampionnen, zet wat bloeiende planten op een prominente plek en zet leuke sfeervolle kussen op je tuinmeubilair. Met een vuurschaal of terrashaard creëer je buiten heel eenvoudig gezelligheid, maar ook warmte.

Fleur je tuinhuisje op

Misschien maak je al optimaal gebruik van de binnenkant van je tuinhuisje, maar zorg ervoor dat ook de buitenkant er leuk uitziet. Hang wat hangplanten op, zet een tuinwerktafel en hang een vogelvoederhuisje en een insectenhotel huisje aan de dakrand.

Licht

Veel mensen kunnen alleen in de avond van hun buitenruimte genieten, dus moet je ervoor zorgen dat het er ook gezellig uit ziet in het donker. Een sfeervol verlichte tuin creëer je met een mooie, moderne tuinlamp die bij de inrichting van je tuin past.

Neem tijd om te genieten

Als je lekker bezig bent in de tuin wil je graag doorgaan om alles mooi te krijgen. Maar zorg ervoor dat je de tijd neemt om te pauzeren en te genieten. Ga lekker zitten en geniet van je mooie tuin, de geluiden, de geuren en van de vruchten van al je harde werk.