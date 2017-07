Zomerse jassen van Parajumpers

Ook in de zomer hebben we in Nederland van tijd tot tijd, of zelfs het grootste gedeelte van de tijd, een jas nodig. Ons weer is niet bepaald ideaal te noemen met regen, wind en zelfs wat koude dagen. Een goed excuus dus om een mooie jas aan te schaffen, naast de heerlijke, luchtige zomerse kleding. Een merk waar we helemaal gek op zijn is Parajumpers. Het merk Parajumpers is in 2006 in Italië geboren in 2006, dankzij de samenwerking tussen Ape S.P.A. en ontwerper Massimo Rossetti. Het resultaat is een extreem innovatieve outerwear collectie met zeer technologische componenten, die vooral ontworpen zijn om functioneel te zijn.

De PJ’s – kort voor Parajumpers – zijn zeer geschikt voor extreem weer en geïnspireerd door de mannen van een rescueteam in Alaska, die worden ingezet voor extreme reddingen in de wildste, meest afgelegen en gevaarlijke uithoeken van de wereld. De jassen zijn gemaakt van slijtvast nylon, en worden geleverd met een verwijderbare gewatteerde voering en een met bont afgezette capuchon. De kraag sluit met een haak die gebruikt wordt bij een parachute. Ook zijn de jassen zeer functioneel door verschillende (binnen) zakken waar ook accessoires, zoals ipods, GPS-apparaten, mobiele telefoons, enz. in kunnen worden opgeborgen. Deze functionaliteit is nauwelijks merkbaar dankzij het hoog fashiongehalte.

Ondanks de inspiratie, zijn de jassen een echt mode item geworden de afgelopen jaren. Ook in Nederland zijn ze zeer populair. Wie wil er nou geen mooie jas die ook nog eens regen- en winddicht is? Bovendien heeft Parajumpers ook leren jackets, trenchcoats, bomber jackets in de collectie. En naast het kleurenpalet met donkeren kleuren als zwart, beige, bruin en grijs, zijn er frisse zomerse kleuren zoals roze, oranje, geel, wit, rood en blauw.

Welke kies jij?