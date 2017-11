Zou jij €100 betalen voor een pakje pasta?

Vergeet designer kleding, designer eten is het laatste ding! Ontwerpduo Dolce & Gabbana hebben samengewerkt met het pastabedrijf Pastificio di Martino voor echte designer pasta. De samenwerking omvat 5.000 dozen van de designer-koolhydraten, die maar liefst € 95 per pak kosten. De pasta wordt verkocht in blikken met een speciaal D & G-ontwerp, evenals plastic zakken. Oh, en er zijn ook bij passende schorten. Dat wordt een luxe bord pasta, maar echt … wie gaat het kopen?

Bekijk de onderstaande promotievideo … om eerlijk te zijn, we hebben honger nadat we deze hebben bekeken: