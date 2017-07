Zou jij een vriendin vertellen als ze werd bedrogen?

Slecht nieuws aan iemand vertellen is altijd moeilijk, en iemand informeren over problemen in hun liefdesleven is een van de moeilijkste van alle onderwerpen. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat slechts iets meer dan de helft (53%) van de mensen hun vriend zou vertellen dat hun partner hen bedroog. Slechts 15% zou niets zeggen, echter, nog eens 27% zegt dat ze niet weten wat ze zouden doen.

Er is een enorm verschil tussen jonge en oudere mensen over dit dilemma. 81% van de 18-24 jarigen zeggen dat ze hun vriend zouden vertellen over de affaire – dit cijfer daalt bij elke oudere leeftijdsgroep, en is gezakt tot minder dan een derde (32%) van de 65+ jarigen.

Op hetzelfde moment, zeggen de ouderen dat ze het niet aan hun vriend zouden zeggen (28% van de 65-jarigen, vergeleken met 6% van de 18-24-jarigen), of onzeker over wat ze zouden doen (35% van de 65-jarigen, in vergelijking met 11% van de 18-24-jarigen).

De leeftijd’s kloof was aanwezig in alle bedrog scenario’s die werden voorgelegd. In een situatie waarin de rollen omgedraaid waren en het de vriend van een persoon is die hun partner bedriegt, zou slechts 21% bereid zijn om het nieuws aan de partner te vertellen. Maar het cijfer voor de 18-24-jarigen is 34% en daalt tot 15% van de 65 + jarigen.

Terwijl de mensen terughoudend zijn om hun vriend dergelijk slecht nieuws te geven, vinden ze ook dat moreel het juiste ding is om te doen, maar ook dat het zeer waarschijnlijk is wat hun vriend wil. Toen werd gevraagd of mensen zouden willen dat hun vrienden hen vertellen als ze erachter kwamen dat ze werden bedrogen, zeiden 75% van de mensen ja, en slechts 8% zei nee.