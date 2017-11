Zwaar drinken, roken geassocieerd met zichtbare tekenen van veroudering

Zwaar drinken en roken zijn gekoppeld aan zichtbare tekenen van fysieke veroudering en er ouder uitzien dan iemands leeftijd, blijkt uit nieuw onderzoek. Licht tot matig drinken werd niet geassocieerd met biologische veroudering, toonden de bevindingen. Maar het was ook niet gekoppeld aan het vertragen van het zichtbare verouderingsproces, aangezien er geen verschil was in de prevalentie van de tekenen van veroudering tussen lichte tot matige drinkers en niet-drinkers, wijzen de onderzoekers erop. Ze baseren hun bevindingen op informatie van meer dan 11.500 volwassenen, wier hartgezondheid en zichtbare verouderingstekenen gemiddeld 11,5 jaar werden gevolgd in het kader van de Deense studie. Deze studie, die begon in 1976, heeft een steekproef van Deense mensen ouder dan 20 die in de regio Kopenhagen woonden gevolgd in 1981-3, 1991-4 en in 2001-3.

Vóór elk bezoek aan de kliniek werden de deelnemers ondervraagd over hun levensstijl en de algemene gezondheidstoestand en hoeveel ze dronken en rookten. En ze werden gecontroleerd op vier tekenen van veroudering die eerder in verband werden gebracht met een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekte en/of overlijden. Dit waren: oorlelplooien; een grijsachtige ondoorzichtige gekleurde ring of boog rond het perifere hoornvlies van beide ogen (arcus corneae); geeloranje plaatjes op de oogleden (xanthelasmata); en mannelijke patroonkaalheid (terugtrekkende haarlijn of een kale plek boven op het hoofd).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 51, maar varieerde van 21 tot 86 bij de vrouwen, en van 21 tot 93 bij de mannen. Gemiddeld alcoholgebruik was 2,6 drankjes/per week voor vrouwen en 11,4 voor mannen. Iets meer dan de helft van de vrouwen (57%) en ongeveer tweederde van de mannen (67%) waren huidige rokers.

Arcus coneae was het meest voorkomende teken van veroudering bij beide geslachten, met een prevalentie van 60 procent bij mannen boven de 70 en bij vrouwen boven de 80. Het minst voorkomende teken was xanthelasmata, met een prevalentie van 5 procent bij mannen en vrouwen ouder dan 50. Een terugwijkende haarlijn was gebruikelijk bij mannen, met 80 procent van de 40-plussers.

Bijvoorbeeld, in vergelijking met een wekelijkse alcoholinname van maximaal 7 drankjes, was een stijging van 28 of meer geassocieerd met een verhoogd risico van 33% op arcus coneae bij de vrouwen, en een verhoogd risico van 35% bij mannen die 35 of meer drankjes per week dronken. Evenzo was roken van één pakje van 20 sigaretten per dag gedurende 15 tot 30 jaar, in vergelijking met niet roken, geassocieerd met een 41 procent verhoogd risico bij vrouwen en een 12 procent verhoogd risico bij mannen. Het voorkomen van de zichtbare tekenen van veroudering was bij lichte tot matige drinkers niet anders dan bij niet-drinkers, bleek uit de analyse. Mannelijke kaalheid werd niet consequent geassocieerd met zwaar drinken of roken, mogelijk omdat het sterk wordt beïnvloed door genen en circulerende niveaus van mannelijke hormonen (androgenen), suggereren de onderzoekers.