Wie zweet meer: ​​Mannen of vrouwen?

Sekseverschillen in warmteverlies reacties zijn afhankelijk van lichaamsgrootte en niet van sekse, wat betekent dat grotere mensen meer zweten dan kleinere tijdens training in warme en draaglijke omstandigheden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Het lichaam koelt zichzelf af op twee manieren: zweten en toenemende circulatie van het huidoppervlak. Lichaamsvorm en grootte bepaalt welke van deze twee wordt ingeroepen voor warmteverlies. De studie wees uit dat kleinere mannen en vrouwen met meer oppervlakte per kilogram lichaamsgewicht meer afhankelijk zijn van warmteverlies via het verhogen van circulatie en minder afhankelijk van zweten. Deze bevindingen doen af aan de conventionele overtuiging dat vrouwen en mannen altijd verschillend reageren op hittestress.